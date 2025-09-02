El enojo de Ximena Capristo al romance de Silvina Luna y Diego Maradona

La panelista de Sálvese quien pueda (América) disparó contra Luis Ventura tras confirmar que la actriz y el exfutbolista mantuvieron un romance en 2005.

En las últimas horas, Luis Ventura deslizó que Silvina Luna y Diego Maradona tuvieron un romance durante el último tiempo. La noticia que comunicó el periodista de América generó un revuelo en las redes sociales y en el entorno de la actriz fallecida el 31 de agosto del 2023.

Ximena Capristo fue una de las primeras en tomar postura tras la declaración de Ventura y, sin vueltas, desmintió la versión instalada. “Lo quiero y le creo a Luis. Me sorprende que se cumplen dos años del triste desenlace y me da mucha bronca que salga con esta barbaridad”, dijo la ex Gran Hermano que prefirió no cruzarse al periodista que trabaja en el mismo canal que ella.

“Sinceramente, Diego estaba enloquecido por Silvina. Él la persiguió. Eran muy amigos. Él si le regaló una cadena, pero me consta que nunca salieron. La hacen quedar como un gato , pero ella siempre tuvo su pareja. Es una mina del bien. Me da bronca. Me enoja que mientan”, dijo Capristo que estuvo al lado de Silvina hasta los últimos minutos de su vida.

Silvina Luna 1.jpg

Otro de los que no se calló fue Gustavo Conti que no dudó en responder a las versiones y mostrarse enojado. “Están hablando de dos personas que están muertas, nadie puede salir a desmentir la mentira. Yo estuve toda la noche esa que mencionan”, contó el marido de Capristo.

Sobre ese encuentro en una fiesta en la que, según Luis Ventura, Luna se habría ido con Maradona, Conti fue categórico y desmintió: “Ella se fue conmigo, cada uno para su casa. Hablar de dos personas que están muertas es de forro. Estaría bueno recordarlos como personas buenas. Dejen de mentir por un punto de rating”.

Qué dijo Luis Ventura que enojó al entorno de Silvina Luna

El pasado sábado en Secretos Verdaderos, Luis Ventura mencionó un romance secreto entre Silvina Luna y Diego Maradona en la época en la que la actriz formaba parte de El champán las pone mimosas entre 2005 y 2006.

“Silvina fue un gran amor de Diego Armando Maradona” dijo y sumó que “un reconocido abogado le prestaba el departamento a Maradona para que se encontrara con Silvina”. “Esta historia de amor existió y los encuentros fueron muy intensos y fuertes”, reveló el periodista que aseguró además que el futbolista le hizo regalos muy costosos.