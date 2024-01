El ex suegro de Pocho Lavezzi habló a fondo de las adicciones: "Andá a saber cuánto tomó y..."

Tras la triste noticia, Eduardo Screpante rompió el silencio y dijo todo lo que piensa sobre su ex yerno, Pocho Lavezzi, ahora internado para enfrentar un duro cuadro de adicciones. El papá de Yanina recordó habló con pena sobre el presente del ex delantero, y también aprovechó para comentar el feo final que tuvo la relación con su hija.

"Yo hace muchos años no sé nada, me entero por los programas de la tele y nada más, a lo que me preguntás me da mucha pena porque es un chico joven, tiene un hijo adolescente y no me puedo meter en la vida de él... Andá saber cuánto tomó y la cantidad de sustancias", comenzó el papá de la ex modelo.

"Dejó de trabajar de deportista y ahora hace ocio", lanzó Eduardo, picante, sobre las actividades presentes de su ex yerno, con quien fueron familia durante muchos años. "Yo jamás lo vi consumir nada pero la gente cambia, Juan. Tiene hermanos, tiene madre, tiene un hijo, tiene todo, sinceramente me da pena", expresó.

"En el fondo no es una mala persona, ha sido un muchacho generoso aunque con mi hija no lo fue, no fue generoso. Pero no quiero meterme en cosas de pareja. Ellos no se separaron en buenos términos y más allá de mi hija, hubo otras situaciones de parejas de él que no terminaron bien”, sentenció Eduardo.

“Él no se portó bien con mi hija en el último tiempo porque ella no se merecía lo que él le hizo. Ella nunca le fue infiel y Yanina se portó muy bien, ella no se merecía un trato como el que tuvo”, dijo Eduardo, molesto con el final de la relación entre su hija y el ex deportista.