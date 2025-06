El exorbitante precio de las galletitas que lanzó una influencer: cuánto cuestan

Este fin de semana la influencer Sofía Gonet , más conocida como "la Reini" lanzó su propia línea de cookies premium en colaboración con la tienda de galletas The NYC Cookie. "Chicas, después de meses de trabajo al fin les puedo contar mi proyecto más importante (y mi sueño hecho realidad porque saben que soy foodie antes que nada en esta vida)", anticipó en una publicación en su cuenta de Instagram.

Cómo serán estas galletitas premium y sus precios

Según reveló Sofi Gonet, son 4 galletitas las que lanzará en una caja que podrás encontrar una combinación de distintos sabores:

Reini's Lima Maracuya

Reini's Chocolate Marshmallow

Reini's Frambuesa y Pistacho

Sofi’s Doble Chip (una reversión de la clásica cookie con chispas de chocolate)

image.png Las galletitas que creó la influencer Sofi Gonet.

Más allá de su felicidad, los usuarios quedaron totalmente impactados con el precio de las galletitas. Tal como se puede ver en la página web para comprarlas, una caja con cuatro de estas "cookies" tiene un costo de $31.999 y con recargo por pagos con tarjeta de crédito y débito.

La reacción de los usuarios de X al conocerse el precio de las galletitas

Los internautas no dudaron en dejar sus comentarios en las publicaciones de la influencer de 26 años para expresar su descontento con el valor del producto.

"32 mil pesos, ¿te pensás que sos la reina de las galletitas?", cuestionó una usuaria en el video que Gonet subió a su TikTok. "La amo, pero ni Betular se animó a tanto", dijo otra persona para compararla con el reconocido pastelero.

"Lo peor además del precio es que seguro habrá gente que las compre", ¿Por qué le comprarían galletitas a alguien que no es pastelera?", "Qué delincuente", "Me acuerdo cuando hacía videos sobre consciencia social", "¿Las galletitas tienen pepitas de oro?" y ”No hace falta robar tanto con el precio", fueron otras de las críticas que circularon.

galletitas Sofi Gonet.png Las variedades de estas cookies premium que se podrán conseguir por tiempo limitado.

Quién es Sofi Gonet, la influencer apodada "la Reini"

Sofia Gonet es una creadora de contenido de Buenos Aires y su contenido está relacionado a la moda, los viajes y el estilo de vida. Su apodo "Reini" nace porque cada vez que realizaba un blog arrancaba saludando "Hola Reinis", y luego "cuando alguna seguidora me cruzaba en la calle en vez de decirme Sofi, me decía Reini. Me identifican así", reveló en una entrevista con Infobae.

En diálogo con Forbes reveló su potencial para desarrollar proyectos a medida que crecía en las redes sociales: "Quería hacer algo con más impacto". Y así nació Im Iconic, su línea de indumentaria aunque luego se desvinculó de la marca.

Actualmente, la joven está en pareja con Homero Pettinato y se convirtió en un ícono de las redes sociales en Argentina, con casi un millón de seguidores en Instagram y millones de vistas en su cuenta de TikTok.