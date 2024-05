El problema escatológico que tiene Darío que Furia dejó al descubierto en Gran Hermano

En la casa de "Gran Hermano 2024", las tensiones no dejan de escalar, especialmente alrededor de la figura de Juliana "Furia" Scaglione, cuyas acciones han llevado la convivencia al límite. La última de estas polémicas involucra a Darío Martínez Corti , un hombre oriundo de La Plata que ha estado en el centro de los conflictos recientes, tanto por problemas personales como por las provocaciones directas de Furia.

Furia, conocida por su temperamento explosivo y su estilo desinhibido, no solo enfrentó una sanción severa de parte del "Big" con una nominación perpetua tras su enfrentamiento con Mauro Dalessio, sino que también ha tenido encuentros controversiales con otros participantes.

Furia 1.jpg Furia en Gran Hermano

El fuerte ataque “escatológico” de Furia contra Darío

Pero su conducta no se detuvo allí. En una simulación de conversación que capturó la atención del público y otros concursantes, Furia utilizó el teléfono rojo para dirigirse a Francisco, el hijo de Darío, en términos despectivos y desafiantes: "Escúchame, ¿qué te pasa?, ¿qué te hacés en dandy en mi casa? No, nene. Primero andá a hacer el casting y, si te toca a entrar, te toca... y sino entrás de suplente como tu viejo, que me chupa bien la pij... Lo siento mucho por tu papá, pero este juego es nuestro". Esta declaración escaló la situación, mostrando la faceta más provocadora de Furia.

El descontento de Furia con Darío también se manifestó en comentarios sobre su condición física y hábitos, lo que incrementó la tensión en el ambiente de la casa. "Traigan más perfume porque hay un olor a pedo terrible en la casa desde que trajeron a Darío de La Plata, le cae mal el flan, le cae mal la leche", expresó, generando una atmósfera aún más incómoda para todos los presentes.

Furia 2.jpg Darío de Gran Hermano

La amenaza de Furia a Darío

La doble de riesgo ha dejado claro que su enfoque en el juego trasciende las fronteras de la casa, llegando a desafiar a quienes se opongan a ella, incluso internacionalmente: "Si querés meterme a toda La Plata en mi contra, yo te voy a meter toda Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, te meto también Holanda, Alemania, y que se vaya todo a la m...".

La realidad es que Furia sigue sumando enemigos y desde hace semanas tiene entre ceja y ceja a Darío, por su enemistad con los participantes que entraron más tarde al juego.