Eliminación en Gran Hermano: ¿Sabrina o Catalina?

El primer nominado en salir de la placa lo anunció Del Moro pasadas las 22.30. Nicolás fue el menos votado de los cinco (0.2%) y sigue en competencia. "Esta es la sexta placa y vamos teniendo más experiencia. Se siente relajado porque ya no depende de nosotros", dijo el jugador en medio de una discusión que tuvo como protagonistas a Joel y Emmanuel.

Luego de la primera salvación, Gran Hermano los invitó a los nominados al confesionario para contarle al público por qué deberían quedarse. Joel fue el primero en entrar y dijo que "está con otra energía" y "muy contento". "Estuve afuera y me sentí muy acompañado, sentí mucho amor y cariño. Eso me llenó de energía y siento que estoy pudiendo disfrutar. Sigo pensando en que es un juego. Tengo el derecho de ganarme el premio", dijo el jugador que si logra pasar la gala de eliminación tendrá inmunidad para la próxima semana.

Sabrina también tuvo su minuto con el público y reconoció que fue una semana complicada porque "cuesta la experiencia". "Lo voy a dar todo. Esta experiencia te cambia la vida real", agregó la mendocina que se mostró feliz de haber sido elegida por el público para regresar a la competencia.

Bautista explicó también los motivos por los que quiere quedarse en la casa. "Hace tres meses que estamos acá peleándola. Ustedes saben que no es fácil", dijo marcando la diferencia con el resto de los nominados que entraron en el repechaje. "El ingreso de la gente me hizo muy bien. Fue energía nueva. Me hizo muy feliz que entre Denisse", acotó el uruguayo.

En su minuto en el confesionario, Catalina, agradeció a la familia y a la gente por haber reingresado a la casa. "Estoy disfrutando la estadía. Siempre leal a como soy yo. Quiero quedarme para seguir apoyando a Juliana y Zoe, mis amigas", explicó la pediatra que reconoció, asimismo, que en caso de irse "lo haré muy feliz".

Pasadas las 23, y luego de los pedidos en el confesionario de los nominados, Del Moro anunció que Bautista sigue en carrera. El uruguayo que había sido votado por sus compañeros recibió apenas 1.4% de los votos del público. Joel, fue otro de los salvados con apenas el 3% de los votos. El jugador que reingresó en la etapa del repechaje obtuvo un beneficio, la semana pasada, que le dio inmunidad para la gala de nominación del miércoles.

ÚLTIMA EXPULSIÓN Y PLACA DE NOMINADOS

La última expulsión de la casa fue Lisandro que en un mano a mano con Juliana obtuvo más del 61% de los votos negativos. Al mismo tiempo, Agostina voluntariamente y por las amenazas de Furia, abandonó la competencia. En tanto que la semana terminó con el enojo de Gran Hermano y la expulsión de Isabel por no cumplir las reglas de la casa.

La placa se conformó por mayoría de participantes del repechaje. Sabrina, Bautista, Joel fueron elegidos por los votos de sus compañeros, en tanto que Nicolás y Catalina fueron nominados por Joel y Emmanuel, respectivamente. Isabel también había sido nominada, pero fue expulsada directamente de la casa .

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gran Hermano (@granhermanoar)

Es que Joel atendió el teléfono y tuvo que mandar a dos jugadores a placa. La decisión del extripulante de cabina fue nominar a Martín y a Nicolás, mientras que Emmanuel, líder de la semana, decidió salvar a Martín, para sorpresa de la casa, y subir a placa a Catalina.

Reel Gran Hermano 09-03-2024.mp4

¿Quién dejará la competencia?