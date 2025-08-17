Emma cumplió 18 y Denise Dumas le dedicó un tierno mensaje: "¡Sos todo lo que está bien en esta vida!"

La hija de Denise Dumas y Martín Campi cumplió años y su mamá desempolvó recuerdos entrañables y momentos familiares que se fueron sumando a lo largo del tiempo

El día finalmente llegó y en el hogar de Denise Dumas la alegría es absoluta: este jueves, Emma, la hija menor de la conductora y el humorista Martín “Campi” Campilongo , celebra sus 18 años. Un aniversario que no solo marca el inicio de la mayoría de edad, sino también la memoria de un camino colmado de afecto.

Además, recuerdos entrañables y momentos familiares que se fueron sumando a lo largo del tiempo. La joven alcanza esta nueva etapa rodeada de cariño, con la atención puesta en ella y un especial homenaje que su madre compartió públicamente.

Desde su cuenta de Instagram, Denise abrió el baúl de los recuerdos y publicó una selección de fotografías que reflejan diferentes momentos de la vida de Emma. En cada imagen se destacaron los rasgos que la identifican desde siempre: sus rulos característicos, la risa que ilumina su rostro y la mirada chispeante que conserva desde la infancia. Junto a esa galería, la conductora escribió un mensaje cargado de ternura y admiración: “¡Esta bebita de rulos enormes y carcajada contagiosa, hoy cumple 18! ¡Feliz cumple Emmita de mi corazón! ¡Sos todo lo que está bien en esta vida! Te admiro, me enseñás cada día, y podría seguir hablando cosas lindas de vos por horas, pero sé que te las dije todas… ¡que seas siempre feliz, mi amor! ¡Te merecés todo lo mejor! ¡Te amo tanto que nunca lo vas a saber! ¡Hoy se festeja!”.

Denise3 Foto compartida por Denise Dumas en sus redes sociales.

El posteo rápidamente generó un aluvión de reacciones y comentarios de afecto. Entre los saludos no faltaron los de reconocidas figuras como José María Listorti, Patricia Sosa y Nico Peralta, quienes se sumaron con mensajes cálidos para la homenajeada y para Denise. También se hicieron notar los comentarios de seguidores de la conductora, que acompañaron la emoción con frases como: “Feliz vuelta al sol para tu niña”, “Muchas felicidades”, “¡Cómo pasó el tiempo! No lo puedo creer”, “Feliz vida princesa”. Una muestra de que, más allá de la distancia, muchos han seguido de cerca el crecimiento de Emma a lo largo de los años.

El emotivo saludo de Martín Campi

El orgullo paterno también se hizo sentir. Campi compartió en sus redes una imagen junto a su hija y escribió con emoción: “Felices 18 a mi adorada hija, ¡me hacés muy feliz!”. De esta manera, el humorista reafirmó una tradición familiar: celebrar juntos cada logro y cada fecha significativa, siempre con el amor como eje, tanto en la intimidad como de manera pública.

Denise2 El saludo de Martin Campi Campilongo a Emma.

Cabe recordar que Emma es la más pequeña de las dos hijas de la pareja y hermana de Francesca. En años anteriores, también hubo festejos inolvidables: cuando cumplió 15, en 2022, la familia organizó una fiesta especial en un salón de Palermo. Si bien en un comienzo Emma no estaba segura de querer una celebración de gran magnitud, con el tiempo se entusiasmó y terminó disfrutando de un evento lleno de detalles pensados a su medida, que quedó grabado como un recuerdo imborrable.

Hoy, en su cumpleaños número 18, la familia vuelve a reunirse en torno a ella, con la emoción de mirar atrás y valorar cada instante compartido, y con la ilusión de todo lo que vendrá en esta nueva etapa. Entre nostalgia, alegría y un futuro lleno de promesas, Emma es celebrada con el mismo amor que siempre ha recibido de sus padres y de quienes han acompañado su historia. Un día festivo que combina la memoria del pasado con los deseos de felicidad que la rodean en este presente tan especial.