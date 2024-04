Gran Hermano: Furia teme ser la próxima eliminada si enfrenta a Coti

I6PNWRW5DVAILOJGD2BXMQT22I.avif

Juliana también pasó por el confesionario para brindar su postura. “Estoy en una posición en la que sé que me voy a la mier… y también esto del diagnóstico, sé que me voy porque esta mina me tiene de punto y soy la única a la que no le habla, y también porque juega con los Bros”, indicó.

“Acá los únicos bol… que dicen Constanza al 9009 somos Emma y yo. Pero te digo que si se va esta mina el domingo y yo me quedo, Martín la semana que viene se va con el perro a la casa”, sentenció Furia ante el Big dejando en claro que irá contra el Chino en caso de seguir en competencia.

Coty si bien es una de las queridas por el público, según la última votación positiva quedó en segundo lugar a poco más de 5 puntos de diferencia con la doble de riesgo.

El diagnóstico de Furia

El pasado lunes y tras varias semanas de especulación y salidas para estudios médicos, Juliana “Furia” confirmó que tiene leucemia y habló con Santiago del Moro de su enfermedad. Al mismo tiempo, la participante llevó tranquilidad a los fanáticos. "Mi sistema inmunológico cayó. Tengo entendido que está en un nivel en el que no hay que asustarse", confió la jugadora más querida de la casa de Gran Hermano.

Del Moro charló con los jugadores de Gran Hermano y leyó el apto médico brindado por la clínica que autoriza a la jugadora a continuar en competencia. "Se deja constancia de haber asistido a Juliana a fin de entregar los resultados de sus estudios médicos. Se le explica que por el momento no requiere tratamiento específico, pero sí un seguimiento mensual", leyó el conductor del ciclo ante la atenta mirada de los hermanitos. "Puede realizar una vida normal y deberá consultar en caso de tener cambios", concluyó el apto médico.

"Tengo leucemia, en nivel uno. No tengo que tratarlo. Todos los meses me tengo que sacar sangre. Puede ser que a los 40 años me pegue nivel tres y cagamos", les dijo a sus compañeros que atentos escuchaban las palabras en el cuarto de la casa horas antes de charlar con Del Moro.