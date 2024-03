Gran Hermano: Los nominados, minuto a minuto

En el confesionario, Federico fue el primero en dar sus votos y apuntó contra Bautista y Damián, respectivamente. "Más allá de la tregua que tenemos con los originales sigo confrontando con el grupo de "Los Bros". Él piensa que fulminé a Denisse y la verdad que crean lo que quieran. Por dudar de mí, le doy los dos votos a él", dijo sobre el voto a Bautista. En tanto que sobre Damián explicó: "Si bien tengo un poco de afinidad, me parece raro el juego que está haciendo. Piensa que se la sabe a todas. Necesito que demuestre el juego que no entiendo que está haciendo".

Por primera vez, Mauro, votó en el confesionario y dio sus votos a Catalina y Rosina, respectivamente. "Podría disfrutar mucho más dentro de la casa, pero es una persona impulsiva", dijo sobre la pediatra mientras que de Rosina sostuvo que "es una fenómeno, pero es muy desordenada".

Catalina hizo lo suyo en el confesionario y reconoció que "la casa está muy rara" y luego eligió darle sus dos primeros votos a Florencia porque "no me interesa generar nuevos vínculos" mientras que un voto se lo dio a Bautista. "De los originales es el que menos me interesa si se va y no quiero que llegue a la final", sostuvo sobre el voto al uruguayo.

Otro de los debutantes en las nominaciones fue Darío quien por "cositas, pavadas y modos" eligió darle sus dos votos a Florencia y el único voto a Damián. "Empezó con algunas actitudes que no me gustaron", dijo el platense sobre sus votos.

Otra de las nominaciones que habilitó Gran Hermano esta semana fue la espontánea y fue Denisse la encargada de hacerla. "Era probable que cayera en placa esta semana". "Necesité votar a dos personas que sé que el líder no las va a salvar. Manzana necesito que toque placa", dijo sobre sus 3 votos contra Federico. Mientras que los 2 votos fueron para Damián. La rubia podría recibir una sanción de Gran Hermano ya que en una charla que mantuvo con Bautista reveló información del afuera al decir que "Furia es la gente".

VOTOS PARCIALES

DAMIAN 6

BAUTISTA 4

FLORENCIA 3

FEDERICO 3

CATALINA 2

ROSINA 1

DENISSE FULMINADA