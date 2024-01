Gran Hermano: Picante mano a mano entre Florencia y Agostina

Joel enfrentó a Licha tras ser salvado por el público en Gran Hermano

Cerca de las 23, Del Moro anunció el nombre del segundo participante salvado por el público. "Lucía continua en competencia", dijo el conductor felicitándola. "Gracias Santi, gracias gente. Gracias Salta", resumió la salteña. La joven que había quedado en placa tras atender el teléfono rojo recibió el 5.8 por ciento de los votos.

Lucía es la segunda menos votada por el público en Gran Hermano

Antes de conocer el nuevo eliminado, Gran Hermano invitó a Florencia, Agostina y Emmanuel al confesionario para que le digan a la gente por qué deberían quedarse. La primera en entrar fue Flor. "Quiero pedirles que me den otra oportunidad. Me equivoque en muchas cosas acá adentro. La realidad es que no quiero que se termine este sueño, pero me encantaría quedarme. Siento que mucha gente no me conoció acá adentro", dijo la participante.

Luego fue el turno de Emma. "Me voy a quedar. Juego nuevo. Prepárense para cosas nuevas. Hay planes. Me siento mucho más cómodo. No me quiero callar nada y quiero jugar. La gente que me vio ya sabe lo que estoy tramando", resumió el estilista en el confesionario. Por último, Agostina quien dijo "tuve días difíciles. Me sentía muy triste y con ganas de irme. Si me tengo que ir, me iré muy feliz, si me quedo le pondré lo mejor".

Tras las palabras al público de los últimos tres nominados, Santiago comunicó a la casa, en medio de un clima de mucha tensión, el tercer salvado. "Se vienen cositas", anticipó Emmanuel que se convirtió en el menos votado. El estilista obtuvo el 16.7 por ciento de los votos negativos.

LUNES CON NOVEDADES

Santiago del Moro mostró en la gala del domingo dos sobres negros. Sin embargo, el contenido de los mismos no se descubrió y recién lo hará el lunes. Además, sonará el teléfono rojo con una noticia que cambiará el juego. Se cree que uno de los sobres informará sobre la fecha de repechaje, aunque muchos afirman que será recién la primera semana de marzo.

También, participará la última eliminada del reality más visto de la televisión. La joven se enfrentará con los analistas para debatir sobre sus semanas en la competencia que premiará al ganador con más de 50 millones de pesos.