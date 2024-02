Gran Hermano: ya hay nominados a horas de una nueva gala

Gran Hermano está inflexible y castigó, en las últimas horas, a tres jugadoras por incumplir con el reglamento. Por un lado, Zoe quien fue sancionada luego del Congelados. La participante recibió información del afuera de parte de su madre y por ello no pudo competir esta semana para la prueba del líder y tampoco podrá ser salvada en caso de quedar en placa. Por otro lado, Isabel y Furia que están nominada s también por romper las reglas del reality.

Isabel fue elegida por el público para regresar a la casa el pasado domingo, pero la mujer susurró a Lisandro información de Mili, su novia, y todo fue visto por el Big quien decidió aplicarle una fuerte sanción. Pese a que en las redes sociales e incluso el mismísimo Santiago del Moro pidieron la expulsión, Gran Hermano aclaró que al no haber advertencias previas no puede tomar dicha decisión, pero sí fue directo a placa, no podrá votar en el confesionario y tampoco ser salvada por el líder.