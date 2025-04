Guerra del streaming: Nico Occhiato y Migue Granados se dijeron de todo en las redes

Las chicanas entre Nico Occhiato y Migue Granados

“Olga lideraba la tarde y Luzu sube repentinamente 17k en minutos sin ningún contenido diferente al que tenía”, publicó la cuenta verificada de @RealTimeRating, y el posteo generó la inmediata respuesta de Nico Occhiato en medio de constantes sospechas de “trampa” en la cantidad de visualizaciones en el streaming por la supuesta contratación de “bots”.

Embed "Nico Occhiato":



Por el cruce que tuvo con Migue Granados en Twitter.pic.twitter.com/ZCSrgylA72 — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) April 23, 2025

“Este número no es real, a esta hora solemos tener siempre 15k menos de audiencia. Nos mandaron bots y esta cuenta sube esto a los 2 minutos, muy raro todo… No nos interesa ganarle a nadie ni andamos alardeando números”, lanzó Occhiato, poniendo el foco en una supuesta maniobra de “la competencia”.

“Sinceramente me da mucha impotencia que pase esto y trato de no meterme, ni contestar ni nada, pero acá me está ganando la emoción y quiero dejarlo asentado”, cerró Nico Occhiato. “Sinceramente me da mucha impotencia que pase esto y trato de no meterme, ni contestar ni nada, pero acá me está ganando la emoción y quiero dejarlo asentado”, cerró Nico Occhiato.

Por su arte, Granados sacó a relucir su ironía con un “Chicos disimulen. ¿En un minuto?” en la misma red social. “Entró la balubi”, agregó uno de los Dueños de Olga en otro tweet en el que se ve una bala pasando por una puerta, otro gesto que desestabilizó a Occhiato, que compartió un video en el que se ve a su rival planteando un posible intento de sabotaje a la competencia, aunque sin aludir específicamente a ellos.

Así las cosas, Occhiato compartió un video de una usuaria en la que se lo ve a Migue plantear la siguiente situación: “Es un tipo ejemplar. Tiene una hamburguesería y enfrente está su competencia. Pasa una cucaracha por la hamburguesería de la competencia, le saca una foto y la viraliza en las redes para perjudicarlo. Yo tengo esa maldad y no me considero buen tipo”.

“Mira cómo preparaba la jugada hace una semana”, le advierte la usuaria a Nico Occhiato sobre el video. “Listo. Ya entendí todo”, le dio la razón él mientras se inician las hostilidades entre las dos señales de streaming más vistas, y se abre una nueva grieta en la Argentina.

Embed

Migue Granados contra Nico Occhiato

Meses atrás en una entrevista con "LAM", el programa de Ángel de Brito, Migue Granados se refirió a la competencia ente Olga y Luzu Tv. con su característica picardía dejó entrever que entre ambos canales de setreaming no solo que no hay onda, sino que está todo mal.