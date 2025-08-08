Juicio contra el ex de Julieta Prandi: pidieron 50 años de prisión por violación

Este viernes podría conocerse la sentencia del juicio contra el exesposo de Julieta Prandi. El pedido de los abogados.

Desde las 10 de la mañana de este viernes, se desarrollan los alegatos finales en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Zárate- Campana por el juicio contra Claudio Contardi, exmarido de Julieta Prandi.

“Los testigos no hicieron más que corroborar los dichos de Julieta”, aseguró su abogado Javier Baños luego de dos días de testimoniales.

En la misma línea, el letrado solicitó que el empresario sea condenado a 50 años de cárcel por violación. “Me voy a permitir disentir parcialmente con el pedido de pena. Voy a solicitar que el Tribunal imponga la pena máxima de 50 años de prisión”, remarcó en los alegatos. En tanto que la fiscalía pidió que Contardi sea condenado a 20 años.

”Quiero una pena ejemplar; que esté en prisión. Es un criminal. Por integridad debería quedar detenido. Cualquier cosa me puede pasar. Es capaz de cualquier cosa. No necesita mancharse las manos, tiene mucha gente oscura alrededor de él”, dijo Prandi en las puertas del Tribunal en Campana. “Una condena me permitiría paz y alivio. Es sentir que los hechos tienen consecuencias. En este país hay que aprender que los delitos tienen que tener consecuencias, sino lo que permitimos se repite”, remarcó.

Tras un cuarto intermedio, siguió el alegato de la defensa de Claudio Contardi, a cargo del abogado Claudio Nitzcaner quien volvió retirar la nulidad del juicio y que el acusado sea juzgado por un jurado popular.

NOTA EN DESARROLLO…