La Bomba Tucumana cambió de rubro y ahora se dedica a algo muy lejano a la música

"Es todo en honor a lo que yo hago. El color de mi local... todo, todo lo hicimos con muchísimo amor y en familia", remarcó la cantante en la entrevista, y se mostró orgullosa por poder traer el "sabor de la empanada tucumana a Buenos Aires".

Sobre la empanada tucumana reconoció que hay diferencias con la salteña y contó que “la primera no lleva papa ni aceituna sino carne cortada a cuchillo, huevo, cebolla de verdeo y blanca, morrón y comino”. Al mismo tiempo, manifestó que “no hay ninguna que se parezca”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/americatv/status/1824098508862816762?s=61&partner=&hide_thread=false Gladys "La Bomba" Tucumana abrió un local de empanadas



Cc @desayunook @PamelaDav pic.twitter.com/k1fnjx915B — América TV (@AmericaTV) August 15, 2024

La Bomba Tucumana supo ganarse el cariño del público y su talento la mantiene vigente en los medios de comunicación donde participó de diferentes realities y programas con algún que otro conflicto. Sin embargo, la cantante reconoció que surfear en el mundo de la gastronomía también era un sueño pendiente y que desde chiquita la atrajo la cocina.

“Es mi mamá, Adela la que me enseñó a hacer todo así que es una receta muy nuestra, de la familia y lo que yo quería traer era el verdadero sabor de la empanada tucumana desde la masa, el repulgue, el horneado y el sabor en su interior", contó emocionada.

El emprendimiento de la Bomba abrió sus puertas el viernes 16 de agosto y la ahora empresaria del rubro gastronómico reveló que las empanadas se van a cocinar en Tucumán y, refrigeradas, llegarán a Buenos Aires para que el público pueda disfrutarlas. "Están directamente cocinadas en el corazón de mi tierra", exclamó, entusiasmada.

“Es un sueño mío que le agradezco a Dios que me de la posibilidad de poder hacerlo realidad en esta época tan difícil que vivimos todos los argentinos. Es una apuesta muy grande. Yo sacrifiqué un montón de cosas para hacer realidad este sueño. Es un gran proyecto. Es una empresa”, concluyó La Bomba que se mostró emocionada por apostar a su país en una etapa económica compleja.

La Bomba Tucumana El día que La Bomba Tucumana hizo campaña para ir a Masterchef 2.

El día que hizo campaña para Masterchef

La bomba tuvo sus participaciones en exitosos realities de la televisión. En 2020, la cantante formaba parte de la última edición del Cantando (Eltrece) y, tras ser eliminada en la primera semifinal del reality, Gladys hizo una campaña para ingresar a MasterChef Celebrity 2.

Luego negó haber sido ella la encargada de iniciar una campaña para participar del certamen de Telefe ya que tenía, en ese momento, contrato con laFlia, productora en aquel entonces de Marcelo Tinelli. “Yo no, no, me enteré que estaba en una lista. Nunca vi el programa, mis fans me vieron cocinar en los vivos y me dijeron que me estaban poniendo en una lista, pero yo no”, dijo esa vez en una nota con Ángel de Brito.

Finalmente, su participación en el reality nunca llegó. “No les interesé”, reconoció indignada.