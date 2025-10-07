La Voz Argentina: cuándo es la final y qué pasó con el zapalino Joaquín Martínez

El cantante de 22 años está entre los cuatro mejores del team Miranda! y ya se conocieron los primeros finalistas de la quinta temporada del reality.

La Voz Argentina llega a sus etapas finales y se conoció quiénes son los finalistas de los team Lali Espósito y Luck Ra. Este martes continuará la presentación del team Miranda! y de Soledad para definir a los 8 mejores cantantes de la quinta temporada del reality.

Este lunes 6 de octubre se definieron a los semifinalistas de Lali y Luck Ra. El team de la cantante fue quien abrió las presentaciones y luego por votación de los cuatro coaches se fueron los dos menos votados.

Fue así que Jaime Muñoz que cantó “Recuérdame” de Carlos Rivera y Alan Lez que apostó a “Kiss” de Prince fueron los más votados para seguir. En tanto que Giuliana Picconi que interpretó “Nunca voy a olvidarte” de Cristian Castro y Valentino Rossi que cantó “Cuando nadie me ve” de Alejandro Sanz quedaron fuera de las instancias finales.

Embed - Nicolás Behringer - "Honesty" - Team Luck Ra - Cuartos - La Voz Argentina 2025

Luego fue el turno de Luck Ra y allí los que se convirtieron en semifinalistas fueron Nicolás Behringer que cantó “Honesty” de Billy Joel y Nathalie Aponte que se lució con “Bang bang” de Ariana Grande. Mientras que Thomas Dantas y Federico Mestre quedaron eliminados.

Este martes 7 continuará el proceso de selección, en el que los coaches no pueden salvar a los participantes y las decisiones se toman por puntaje. De esta manera, hoy se conocerá a los cuatro semifinalistas y la gran final está prevista para el lunes 13 de octubre.

El ganador de La Voz Argentina será gracias a la votación del público y la gala será en vivo.