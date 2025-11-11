Las fotos de Benjamin Vicuña junto a sus hijos Magnolia y Amancio después de 50 días separado

El actor recibió en su domicilio a sus hijos Amancio y Magnolia luego de que aterricen en territorio argentino junto a su madre China Suárez.

Benjamín Vicuña volvió a tener en sus brazos a sus hijos Magnolia y Amancio luego de que aterricen en territorio argentino luego de un largo viaje desde Turquía donde viven con su madre Eugenia Suárez , actual pareja del jugador Mauro Icardi. Este lunes por la mañana llegaron a Aeroparque y rápidamente el actor pudo ver a sus hijas.

Según trascendió en imágenes el actor chileno recibió en su domicilio a sus niños luego de un extenso período sin poder verlos debido a la lejanía en la que se encuentran. A comienzos de este mes, el actor había dejado en evidencia el dolor que le generaba no poder ver a los niños durante varios días: “ No los veo hace más de 40 y tantos días… es una situación que me toca vivir. No es el ideal, pero lo estoy enfrentando con madurez y con amor hacia ellos”.

Por otra parte se refirió a sus sentimientos: “Es muy triste… me cuesta asimilarlo, porque me parece una decisión muy drástica. Hablamos todos los días, pero lo más importante es que los extraño muchísimo”.

A su vez habló habló sobre la injusticia de la situación: “Sí… pero no por mí, por mis hijos. Es complicado, trato de asimilar y administrar algo nuevo que no estaba en mi radar”.

En su relato el actor apuntó la madre de sus hijos y las decisiones que tienen que tomar en conjunto: "Cuando dos adultos no se ponen de acuerdo en algo tan básico como el lugar donde viven los hijos, no es un pequeño problema, es uno grave”.

“Mis hijos merecen estar con su mamá, porque Eugenia es una buena madre. También creo que deben estar con sus hermanos, en su colegio, en la Argentina”, cerró más tarde con elogios para la China.

Picante: el plan de Mauro Icardi y la China Suárez que enfureció a Wanda Nara

A pocos días de regresar a la Argentina, Mauro Icardi y la China Suárez habrían tomado una decisión que desató la furia de Wanda Nara. Del 11 al 15 de noviembre, la pareja estará en Buenos Aires aprovechando los días libres del delantero del Galatasaray por la fecha FIFA. Durante su estadía, podrán visitar a las hijas que el futbolista tiene con la conductora, aunque impusieron una serie de exigencias que no pasaron inadvertidas para su entorno.

Se viene un nuevo conflicto entre Mauro Icardi y Wanda Nara

Según reveló Pepe Ochoa en "LAM" (América), el artillero y la actriz resolvieron mudarse de la conocida “casa de los sueños” en Nordelta antes de su llegada. “Finalmente se mudan, organizaron todo porque la semana que viene están desembarcando en el país y van a su casa nueva: son la China Suárez y Mauro Icardi”, contó el panelista. Además, precisó que “hoy están poniendo todos los muebles en el barrio San Jorge”, confirmando así el movimiento que ya habría comenzado días atrás.

El regreso del delantero se da en el marco del paréntesis en el calendario que le permite al jugador unos pocos días libres antes de retomar la actividad con el elenco turco. Sin embargo, esta licencia no fue bien vista por el club otomano. “Hay cinco días libres por fecha FIFA y esto no gustó en el club porque sigue sin recuperarse”, detalló Yanina Latorre, aludiendo a la molestia de los dirigentes por el viaje del ex Selección Argentina en plena recuperación física.

La situación generó además un nuevo foco de conflicto con la presentadora de "Masterchef", quien habría reaccionado con furia al enterarse de los planes. Según trascendió, el magistrado que lleva adelante el expediente familiar le ordenó entregar a sus hijas durante esos días y le prohibió sacarlas de Buenos Aires mientras dure la visita de su padre. Esa medida habría incrementado el malestar de la empresaria, ya que la presencia de la ex "Casi Ángeles" en el reencuentro sería posible.

De acuerdo con lo informado por Angie Balbiani en "Puro Show", la artista podrá acompañar al futbolista y estar presente cuando vea a las niñas, aunque la decisión final quedará en manos del propio Icardi. “Ella podría estar en ese encuentro si él lo decide”, explicó la periodista, dando cuenta de la tensión que rodea la visita. En el entorno de la blonda, en tanto, habrían tomado la noticia con disgusto y con la intención de evitar un nuevo cruce mediático.

Por qué Mauro Icardi puede salir del país sin tener problemas judiciales

Por otro lado, el atacante ex Inter tomó precauciones legales antes de viajar, debido a su situación procesal en la Argentina. Al ser considerado deudor alimentario, temía que pudieran impedirle salir del país, como sucedió recientemente con L-Gante. Sin embargo, las fuentes cercanas al delantero aseguraron que no tendrá inconvenientes para regresar a Turquía, ya que la emblemática casa de Nordelta fue embargada por esa deuda, lo que le permitiría cumplir con los plazos establecidos y evitar trabas migratorias.