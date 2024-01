Las películas latinoamericanas nominadas al Oscar 2024, que se pueden ver en Netflix

"La memoria infinita", nominada a Mejor Documental en los Oscar

El documental “La memoria infinita” está dirigido por Maite Alberdi, y fue nominada a Mejor Documental de Larga Duración tras su exitoso estreno en el Festival de Cine de Sundance en 2023. La obra sigue la historia de la pareja conformada por Augusto Góngora y Paulina Urrutia y su lucha contra el Alzheimer.

la memoria infinita.jpg

En Chile ya hizo historia al convertirse en el documental más visto en el país. Esta es la segunda vez que la Academia de Hollywood considera a Alberdi en su famosa ceremonia, tras su nominación en 2021 por “El agente topo”.

La producción, disponible en Netflix, compite contra “Bobi Wine: The People’s President”, que muestra la lucha del músico, activista y líder de la oposición, Bobi Wine, contra la dictadura en Uganda; “Four Daughters To Kill a Tiger”, que narra la búsqueda de justicia para una niña víctima de violación en India; y “20 Days in Mariupol”, el crudo relato de la invasión rusa en Ucrania.

"El Conde", una colaboración de Netflix, nominada a Mejor Fotografía

La colaboración de Netflix con el cineasta chileno Pablo Larraín está nominada a Mejor fotografía. La película se mete, en forma de oscura sátira, en la figura del dictador Augusto Pinochet, reinterpretado como un vampiro hastiado de su inmortalidad. La trama muestra la dinámica familiar y la codicia de los hijos.

El reconocimiento es para al trabajo del director de fotografía, el estadounidense Edward Lachman, quien ya había sido reconocido en la misma categoría por las películas independientes “Carol” (2016) y “Lejos del cielo” (2003).

el conde.jpg

Con este largometraje, Chile compite con dos nominaciones en los premios Oscar 2024, y estará frente a frente con tanques como “Los asesinos de la luna”, de Martin Scorsese, “Maestro”, de Bradley Cooper, “Oppenheimer”, de Christopher Nolan, y “Pobres Criaturas” de Yorgos Lanthimos.

"La sociedad de la nieve" rompe récords en Netflix

Dirigida por el español Juan Bayona ("El orfanato", "Lo imposible" y "Jurassic World: el reino caído"), “La sociedad de la nieve”, que contó con el respaldo de Netflix y el apoyo de un equipo uruguayo, argentino y chileno, está nominada a los Premios Oscar en las categorías de Mejor película internacional y Mejor maquillaje y peluquería.

rescate La sociedad de la nieve.jpeg

La historia de la trágica odisea de los sobrevivientes del vuelo de la Fuerza Aérea Uruguaya que se estrelló en la cordillera de Los Andes en 1972, lleva un reparto protagonizado por el uruguayo Enzo Vogrincic, y los argentinos Matías Recalt y Agustín Pardella. Tiene una aprobación del 90% en Rotten Tomatoes, bate récords en Netflix y busca revancha tras quedarse con las manos vacías en los Globo de Oro.

En la categoría internacional "La sociedad de la nieve" compite con la italiana “Yo capitán”, con la japonesa “Perfect Days”, con la alemana “The Teacher’s Lounge” y con la favorita, la británica “La zona de interés”, que tiene otras dos nominaciones.

En la lista de Mejor maquillaje y peluquería se enfrenta a la biopic israelí “Golda”; a “Maestro”, que cuenta la vida del compositor Leonard Bernstein; y las más nominadas de la gala: “Oppenheimer” (13) y “Pobres criaturas” (11).