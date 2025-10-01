Lollapalooza presentó su line up día por día: cuándo se presentará la estrella pop Sabrina Carpenter

El festival de música se llevará a cabo en marzo 2026. Estarán artistas internacionales y nacionales. Conoce a quienes se presentan en el Hipódromo de Palermo.

El Lollapalooza 2026 ya se empieza a vibrar. Después de una larga espera y mucha expectativa, los organizadores confirmaron el line-up por día para la undécima edición del tradicional festival, que se hará los días 13, 14 y 15 de marzo en el predio del Hipódromo de San Isidro. La lista i ncluye a artistas de renombre .

La jornada de apertura tendrá lugar el viernes 13 y se presentará el icónico Tyler, The Creator , Lorde y la potencia de Turnstile . La electrónica tendrá su momento con Peggy Gou, el japonés ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U y el enigmático DJO (alter ego musical de Joe Keery, de Stranger Things). Completarán esta jornada Danny Ocean, Royel Otis, Judeline, Katseye y Balu Brigada, Militantes del Clímax, Tiger Mood, Mora Fisz, entre otros.

El sábado 14 traerá el debut en Argentina de Chappell Roan y un show cargado de energía electrónica de Skrillex . Las baladas de Lewis Capaldi , el rap de Paulo Londra , y la fuerza del pop de Addison Rae , Marina y Aitana garantizan emociones para todos los públicos. La jornada incluirá también artistas nacionales como Soledad , Six Sex , Nasa Histoires y 2hollis , sumando descubrimientos y propuestas en ascenso.

LINE UP POR DÍA #LOLLAAR26



Ya podés conseguir tus pases diarios en Preventa 1 a $165.000 + SC. Compralos en hasta 6 cuotas sin interés de $27.500

¿Cómo será el último día del Lollapalooza?

La última jornada tendrá el desembarco de la estrella pop Sabrina Carpenter, los referentes del metal Deftones y la rapera Doechii.

Carpenter, la intérprete de "Espresso", llega como headliner tras su paso en 2023 como telonera en los shows de Taylor Swift en el estadio River Plate. En pleno auge de su reconocimiento internacional y convertida en uno de los mayores fenómenos pop de la actualidad, se convierte en una de las figuras más reclamadas por el público joven que asiste al Lollapalooza.

En el caso de Doechii, es una incipiente rapera estadounidense que se popularizó en las redes sociales. El gran salto de la cantante a la fama llegó en 2021, cuando su canción "Yucky Blucky Fruitcake" se viralizó en TikTok. Desde entonces, publicó varios hits que mostraban su versatilidad en la música, incluido el álbum "Aligator Bites Never Heal", lanzado en agosto de 2024, que le otorgó su primer Premio Grammy como Mejor Álbum de Rap.

Hoy en día, la joven artista de 27 años, da de qué hablar en las redes, especialmente desde la salida de una de sus canciones más populares hasta la fecha, "Anxiety", que también se volvió completamente viral, especialmente en TikTok, debido al sample de la canción "Somebody That I Used To Know" de Gotye.

Esta jornada incluye la vuelta de Deftones, históricos del metal alternativo, y la primera presencia en Argentina de la rapera estadounidense Doechii. La festividad electrónica estará a cargo de Kygo, referente noruego del tropical house, y del DJ alemán Ben Böhmer.

La propuesta del último día suma a la banda neoyorquina Interpol, que celebra 20 años de su álbum Antics, y asegura la presencia de íconos nacionales como Ratones Paranoicos y Massacre. Completan el cartel artistas emergentes y propuestas del rock regional, la electrónica y el pop actual, con nombres como Men I Trust, Yami Safdie, The Warning y Reybruja, banda local que apunta a renovar la escena argentina.

Cómo comprar las entradas para el Lollapalooza 2026

La preventa ya está disponible exclusivamente en la web oficial de AllAccess, inicialmente solo para clientes de Tarjeta AMEX del Banco Santander, con la posibilidad de pagar hasta en 6 cuotas sin interés. Una vez agotada la preventa, se habilitará en general para todos los medios de pago.

Se podrá elegir entre tres tipos de pases para disfrutar del festival, con precios que van desde los $400.000 a los más de $950.000 para los tres días:

Day Pass: es el abono más básico, con acceso a las 100 bandas y los cinco escenarios. Permite comprar comida y bebida de los mejores chefs y restaurantes, y merch oficial de bandas y del festival. Habilita el acceso al beergarden -para mayores de 18 años- y a sectores como Espíritu Verde, Rock & Recycle, Kidzapalooza y El Tunel. También se podrá recorrer obras de arte, hidratarse en estaciones de agua gratuitas y alquilar lockers. Los menores de 10 años ingresarán gratis solo acompañados por un adulto con entrada.

es el abono más básico, con Permite comprar comida y bebida de los mejores chefs y restaurantes, y merch oficial de bandas y del festival. Habilita el acceso al beergarden -para mayores de 18 años- y a sectores como Espíritu Verde, Rock & Recycle, Kidzapalooza y El Tunel. También se podrá recorrer obras de arte, y alquilar lockers. con entrada. Day Pass Plus: permite el acceso a un sector exclusivo dentro del predio donde habrá espacios de relax con sombra, acceso a wifi, baños preferenciales, pantallas gigantes con transmisión del festival, acceso exclusivo a compra de gastronomía, merch, bebidas y carga de cashless, estaciones de carga de celular , lockers gratuitos, puestos de hidratación exclusivos, juegos en el césped y staff dedicado a atender las necesidades de aquellos que tengan este abono.

permite el acceso a un donde habrá espacios de relax con sombra, acceso a wifi, baños preferenciales, con transmisión del festival, acceso exclusivo a compra de gastronomía, merch, bebidas y carga de cashless, , lockers gratuitos, puestos de hidratación exclusivos, juegos en el césped y staff dedicado a atender las necesidades de aquellos que tengan este abono. Day Pass Lolla Lounge: habilita el ingreso exclusivo a la zona de Lounge, donde habrá vista preferencial a los escenarios principales, áreas de relax y descanso con sombra, acceso a wifi, baños preferenciales, acceso a compra de gastronomía, merch, bebidas y carga de cashless, estaciones de carga de celular, lockers gratuitos, look Station, pantallas gigantes con transmisión de los artistas, puestos de hidratación exclusivos y zona de juegos al aire libre.

Para quienes no puedan asistir, la totalidad del mega evento se verá en vivo mediante la transmisión de streaming que realizará Flow por cuatro de sus canales.