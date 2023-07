Los fotos no vista de la mansión de Araceli González en Pilar

No es extraño que Araceli González viva en una casa de primer nivel, sin embargo, es imposible no sorprenderse al ver la increíble mansión en Pilar que la modelo tiene. La cual es muy responsable de su gran belleza.

El living principal destaca por sus imponentes ventanales de doble altura, una gran araña colgante y una majestuosa doble escalera que lo abraza y balconea. Además, el comedor principal presenta una elegante mesa para 10 comensales, con arañas colgantes y una alfombra que brinda mayor confort.

La cocina está dividida en tres partes: la cocina propiamente dicha, un comedor diario y un playroom, este último pensado como un segundo living para disfrutar de momentos relajados frente a una gran pecera gigante con peces exóticos.

Araceli demuestra su pasión por el reciclaje de muebles, y en el exterior de la mansión se encuentra un extenso jardín con piscina y una huerta orgánica de gran tamaño, de donde la familia obtiene parte de los alimentos que consume.

En sus historias de Instagram, la actriz compartió su otro ambiente favorito, un espacioso y acogedor living acondicionado para meditar y relajarse. Araceli y Fabián Mazzei disfrutan al máximo su hogar, un lugar que han convertido en un refugio lleno de estilo y comodidad.

“¡En mi casa cada rincón está hecho con amor! ¡Siempre fui así! ¡Amo el orden, me ordena! Me da paz y me organiza! Hoy ordene mi habitación en cada detalle porque mi vida la cuido en cada detalle”, escribió la modelo una vez en sus redes sociales.

“Siempre me gustó la decoración, cuando era chiquita mi mamá se iba a trabajar y yo cambiaba de lugar los muebles, agregaba flores o almohadones para que, cuando ella volviera, encontrara todo lindo”, confesó la actriz hace tiempo en una entrevista.

Su casa es la prueba irrefutable que todo eso es verdad y que la actriz podría haber encontrado una profesión en la arquitectura, sino hubiera triunfado como actriz.