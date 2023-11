Nazarena Vélez se sinceró y terminó colorada al hablar del escándalo del motorhome y la China Suárez

En medio del debate sobre la infidelidad de Benjamín Vicuña hacia Pampita, las panelistas no dudaron en compartir sus posturas sobre vivir situaciones similares a las de La China. Fue entonces cuando Nazarena Vélez rompió el silencio y dejó boquiabiertos a todos con su confesión: "He agarrado tipos casados".

Recordando el episodio del motorhome, que provocó el final del matrimonio de la modelo y Vicuña, Ángel de Brito contextualizó: "Pampita no tenía nada que ocultar y dijo ‘esto me pasó’. Y Polino dijo que con esas difamaciones ensuciaba a la pobre China. Después La China lo limpió a Polino. Ese día, Pampita se levantó de la pista y se fue". La situación fue, según Fernanda Iglesias, "muy humillante" para Pampita.

La fuerte confesión de Nazarena Vélez que la terminó avergonzando

En un giro picante, Fernanda Iglesias expresó: "En un punto, yo creo que Benjamín tiene toda la culpa, y La China también. Chicas, pensemos esto: te invita a salir un tipo casado, yo no salgo con un tipo casado". Yanina Latorre secundó la postura, y Ángel de Brito no se quedó callado y con picardía provocó a su angelita: "Y si te gusta, agarrás. ¿No, Nazarena?".

Nazarena Velez 2.jpg Nazarena Vélez

Sin rodeos, aunque un poco colorada Nazarena Vélez confirmó: "He agarrado. No conocía a la novia y el pibe me dijo que estaba separado hace dos segundos. Se lo creí. Era muy dudoso". Ante la reprimenda de Ángel de Brito, quien le reprochó no preguntar mucho, Nazarena no dudó en revelar su experiencia, desatando una nueva ola de comentarios en el estudio que se rieron de la acotación de su compañera.