Polémica confesión de Marley sobre el parto de su hija: "Insistí aunque sangraba mucho"

El profesional a cargo le advirtió que el bebé no lograba encontrar el canal de parto, y que existía un riesgo para la salud de la gestante. Aun así, el conductor pidió esperar un poco más. Finalmente, tras una hora y media, y con el sangrado aún presente, se utilizó el instrumento sugerido por el médico. “Ahí fue que nació, pero nació dormida”, contó Marley, lo que generó preocupación entre los lectores y encendió el debate en redes sociales.

El descargo de Marley

Tras las repercusiones que tuvieron sus declaraciones, aclaró: “Yo lo que expliqué fue que el médico vino y nos dijo que si no nacía, si no encontraba el canal de parto, iba que hacer cesárea. Ahí fue que Kasandra dijo que no quería, que ella quería parto natural. Entonces priorizamos lo que ella quería”.

videomarley.mp4

“Ahí me explicaron que había un método que era una especie de aspiradora que hace que nazca más rápido si no encuentra el canal de parto, pero esa opción era para más adelante. Así que me dijo ‘vamos a descansar un rato’”, recordó. Y continuó: “Creo que eran tres y media de la mañana, cuando apareció el sangrado y el doctor dijo ‘vamos a tener que ir a una cesárea’. Ella dijo que no quería cesárea y se utilizó la aspiradora, que tiene un pequeño riesgo para la bebé en la cabeza. Por suerte no pasó nada y estamos todos bien”.

De esta manera, dejó en claro que se habían respetado los pedidos de la mujer. “La relación con Kasandra es genial. Tanto es así que hasta me dijo que si yo tuviera ganas de tener otro hijo, ella lo volvería a hacer”, concluyó.

Qué es la gestación subrogada y por qué no está regulada en el país

La gestación subrogada consiste en un acuerdo mediante el cual una mujer gesta un bebé que no criará como propio. Este proceso, muchas veces utilizado por parejas con problemas de fertilidad o personas solteras, permite a otra persona convertirse en madre o padre gracias a la colaboración de una gestante. En el caso de Marley, al igual que otros famosos, optó por realizar el procedimiento fuera del país.

Marley 2.jpg Milenka, la hija de Marley.

En Argentina, el Código Civil establece que madre es quien da a luz. Esto significa que, ante un caso de gestación subrogada, no existe un marco legal que reconozca automáticamente a quien encargó el procedimiento como madre o padre legal. Por ese motivo, quienes recurren a este método deben presentar un pedido ante la justicia para obtener la autorización correspondiente, o bien, optar por realizar el tratamiento en el extranjero, donde la legislación es más clara.

El debate ético y la necesidad de una ley

Las declaraciones de Marley reavivaron el debate sobre la gestación subrogada y sus implicancias éticas, tanto en términos de los derechos de la gestante como en relación con el bebé. Si bien muchas personas defendieron su derecho a formar una familia, otras cuestionaron su decisión de insistir con un parto natural a pesar del riesgo que corría la salud de la mujer.

marley-hijos-portada.jpg

En 2018, el exsenador Julio Cobos presentó un proyecto de ley que proponía regular la práctica. El texto establecía requisitos concretos para las gestantes, como haber tenido al menos un hijo propio, no someterse al procedimiento más de dos veces, y tener menos de 40 años. El proyecto también planteaba que los costos fueran asumidos por las obras sociales o entidades de salud de los futuros padres.

Sin embargo, la iniciativa no avanzó en el Congreso, y Argentina continúa sin un marco legal que regule de forma clara este tipo de situaciones. En este contexto, el caso de Marley expone la urgencia de discutir una normativa que contemple todos los aspectos involucrados: los derechos de los niños, la salud de las gestantes y el deseo legítimo de muchas personas de formar una familia.