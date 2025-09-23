Preocupación por el último diagnóstico de Thiago Medina

El ex Gran Hermano pelea por su vida y a dos semanas del accidente que lo dejó en terapia intensiva crece la preocupación por su estado de salud.

Thiago Medina continúa internado en terapia intensiva tras el fuerte accidente que sufrió en moto hace semanas. Su salud está delicada y, en las últimas horas, Daniela Celis, su expareja reveló un diagnóstico que preocupa a la familia.

Según contó la ex Gran Hermano, el joven fue diagnosticado con atelectasia, una complicación pulmonar que pone en riesgo la vida de Medina. “ Está con los pulmones comprometidos . Tuvo fiebre, así que le pido de todo corazón que oremos por él y por todos los que están en terapia intensiva”, sumó Camilota, hermana de Thiago.

“Thiago continúa sin requerimiento de dudas para mantener su presión. Continúa con respirador, sedado, en terapia intensiva, sigue con antibióticos ”, escribió Celis en sus redes sociales.

“Se presentó un tapón de moco, atelectacia que está siendo tratada con kinesiología”, sumó sobre el diagnóstico.

Qué es la atelectasia y cómo afecta a los pulmones

La atelectasia, según Johns Hopkins Medicine, es el colapso de los alvéolos, los pequeños sacos de aire que permiten el intercambio de oxígeno en los pulmones.

De esta manera el tejido pulmonar no se expande de manera adecuada y compromete la oxigenación de la sangre.

Celis lo explicó como si fuera un “tapón de moco” y, según la medicina, existen dos formas principales de esta afección: la obstructiva, causada por chorros internos con mucosidad, cuerpos extraños o tumores; y la no obstructiva, vinculada a factores externos como neumotórax, derrame pleural o deficiencia de surfactante pulmonar.