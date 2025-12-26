Qué dijo Pampita tras ser vista en una clínica de Punta del Este

La conductora estuvo acompañada de su pareja Martín Pepa y las imágenes llamaron la atención de los seguidores. Qué pasó.

Carolina “Pampita” Ardohain pasó la navidad en una clínica de Punta del Este y las imágenes no tardaron en viralizarse en las redes sociales y generar preocupación en su entorno.

Sin embargo, la modelo decidió frenar las versiones y aclarar el motivo de su visita a una clínica en medio de los festejos de Navidad. La imagen llamó aun más la atención ya que Pampita estuvo siempre acompañada de su pareja Martín Pepa.

El motivo de su visita al Sanatorio Cantegril fue acompañar a su amiga Estefanía Novillo, maquilladora, que se encontraba junto a su hijo de 17 años en la clínica. “ Vine a acompañar a una amiga, algo de una amiga, no tengo nada que ver. No, no es ninguno de mis hijos. Besos a todos. No fue nada grave”, dijo Pampita llevando tranquilidad a sus seguidores.

Pampita

Pampita congeló 90 óvulos y sueña con ser madre una vez más

Pampita Ardohain sueña con volver a ser madre. Tiene todo preparado para poder gestionar en un futuro y tener un nuevo hijo según contó en diálogo con el streaming Olga. Allí también se refirió a la posibilidad de contraer un nuevo matrimonio con su actual pareja Martín Pepa.

"Creo que me tentaría si me lo proponen, si ya lo hice tantas veces, una más ya está...", reveló en su diálogo y sumó: "No sé, pero bueno, tampoco es algo que vaya a suceder en el corto plazo... que la vida me sorprenda".

En medio del diálogo con la conductora Nati Jota, reveló su deseo de tener un hijo fruto de su relación con el polista: "La respuesta es la misma, no sé, primero porque ya estoy grande, perotengo óvulos guardados, podría hacerlo". A su vez, sumó: "Tengo como 90 óvulos guardados, me saqué muchas veces porque tenía miedo no quedar de vuelta, antes de tener a Anita, quería tener muchos guardados, no sé qué me agarró".

"Igual de cada 30, hay 4 o 5 que funcionan, debo tener 15 buenos, pero están ahí guardados, congelados", sumó y reveló: "Para Ana utilicé uno de todos esos. Estuve un año entero intentando y no pude, me pusieron inyecciones, de todo, hasta que usé uno de todos esos que tengo guardados".