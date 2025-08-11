Qué ver este lunes en la televisión: Maratea debuta como conductor y Jey Mammon regresa con su show

El prime time de la televisión se renueva con nuevas propuestas. Telefe pone al aire “Los Knockouts” de La Voz Argentina.

Santiago Maratea y Jey Mammon están listos para pelear el rating del prime time de la televisión. Uno con su debut como conductor y otro con su regreso luego de la cancelación tras la denuncia por abuso sexual.

El influencer se pondrá este lunes al frente de Trato Hecho (América). El formato antes había sido conducido por Julián Weich y luego por Lizy Tagliani en compañía de Roberto Moldavsky en Telefe. El programa irá de lunes a viernes a las 22 y los participantes jugarán por 20 millones de pesos.

“Estoy creciendo y no tengo ganas de ser el rebelde para siempre”, confió Maratea en una entrevista para el diario Clarín antes de su debut.

Santi Maratea-adicciones-drogas-home.jpg

En la vereda contraria, Jey Mammon se pone al frente, a partir de las 23.30, de Medianoche con Jey por El Nueve. El actor, que tuvo que alejarse de los medios de comunicación tras la denuncia por abuso sexual de Lucas Benvenuto, regresa con un late night similar al exitoso “Los Mammones” que tuvo en América tiempo atrás.

“Estoy muy agradecido de todos los pasos que di en el tiempo que pasó. Me ayudó mucho para ejercitarme para lo que se viene”, había dicho el conductor que recibirá en su primer programa a Graciela Alfano.

“Me negaba frente a la posibilidad de hacer streaming porque estaba caprichoso con mi lugar de pertenencia, la tele, que no me fui porque quise, alguien me agarró y me dijo “te tenés que ir de acá”, reconoció con franqueza en una entrevista en Radio Rivadavia.

R6RJ52UB55HXRH45KPZNTTSZW4.avif Jey Mammón.

La Voz Argentina: el rival de todos los programas

Este lunes a las 21.45 Telefe sale a batallar el rating del prime time con “Los knockouts”, la nueva etapa de La Voz Argentina.

Nicolás Occhiato dejará atrás “Las Batallas” para dar paso a una de las instancias claves de la competencia. Ahora, en “Los Knockouts”, dos participantes de un mismo equipo interpretarán canciones diferentes y será el coach quien decida cuál de los dos continúa en el certamen. En esta etapa, se podrá “robar” hasta dos jugadores de otros equipos.

La sorpresa es que, en esta etapa, Lali Espósito, Luck Ra, Miranda! y Soledad Pastorutti tendrán apoyo a la hora de tomar la difícil decisión de dejar a un cantante fuera de juego. Por primera vez, la decisión será tomada en conjunto y ya se armaron las duplas de esta instancia.

Cazzu apoyará a Luck Ra; Emmanuel Horilleur trabajará con el dúo pop Miranda!; Zoe Gotusso, colaborará con Lali Espósito y el Chaqueño Palavecino respaldará a Soledad Pastorutti.