Ricardo Arjona vuelve a la Argentina: cuándo salen a la venta las entradas
El cantante guatemalteco se presentará en el Movistar Arena y ya hay dos fechas confirmadas.
Ricardo Arjona vuelve a la Argentina luego de colmar el mítico Madison Square Garden de Nueva York. A dos años de su última presentación en el país, el cantante guatemalteco se reencontrará con sus fans argentinos .
Las fechas confirmadas para la presentación del popular cantante será el próximo 1 y 2 de mayo de 2026 en el Movistar Arena.
Su presentación será en el marco de su nuevo tour “Lo que el Seco no dijo”, y su vuelta a los escenarios genera expectativa por el público ya que en 2023 había anunciado su retiro debido a una enfermedad en la espalda que lo tenía a maltraer.
En más de una oportunidad, Arjona remarcó lo que significa volver a los escenarios porteños ya que sostiene que le debe mucho a Buenos Aires. “Por algo que no tiene que ver con los conciertos y con la cantidad de público que me ha ido a ver, sino con lo que logró conmigo hace muchos años cuando yo empezaba a escribir” dijo en 2012 cuando recibió uno de los tantos homenajes por haber colmado 34 veces el Luna Park.
Los tickets para sus dos shows estarán disponibles únicamente a través de la página de Movistar Arena. La preventa exclusiva para clientes del Santander Select Amex comenzará este martes 2 de septiembre a las 10 de la mañana por 48 horas o hasta agotar stock.
Finalizada esta etapa, comenzará la preventa para todos los medios de pago.
El posteo de Arjona al confirmar su show en Argentina
A través de su cuenta de Instagram, Arjona evocó la nostalgia de sus primeros pasos en el país. “El sur. Fue tan difícil empezar, que fue como besar por primera vez a la mujer más bella del mundo después de años de que te dijera que no”, escribió el artista. En el mismo texto, aseguró que ese comienzo lo enamoró “para siempre” y concluyó con una promesa: “Salud por la dicha de volver… siempre volver”.
