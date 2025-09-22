Robaron en la casa de Pampita: qué se llevaron de la caja fuerte

La modelo y conductora se encuentra de viaje en el exterior. Se trata de un exclusivo barrio de Buenos Aires.

Carolina “Pampita” Ardohain viajó a España para participar en el desfile de Carolina Herrera como embajadora de la prestigiosa marca de perfumes. La modelo fue víctima de un hecho de inseguridad mientras se encontraba en el exterior.

Delincuentes entraron a la casa en un exclusivo barrio de Palermo tomada en la calle Juez Tedín. Los asaltantes lograron llevarse, según la primera información, dinero en efectivo de una caja fuerte y diversos objetos de valor.

Las autoridades ya se encuentran investigando el hecho para dar con los responsables. Por el momento, la modelo no se hizo eco de la información.

Según trascendió, en la casa tampoco se encontraban los hijos de la conductora.

Pampita reveló qué cosa no puede faltar en un asado y se mostró fan

En una reciente emisión de Los 8 escalones, Pampita sorprendió al público al confesar que su elección predilecta en los asados no coincide con la mayoría: el riñón es su favorito. Esta afirmación se produjo al aire del programa de preguntas y respuestas de El Trece, cuando se abordó el tema de las preferencias nacionales en torno a la parrillada.

La conversación se inició a partir de una pregunta que Pampita dirigió a un concursante, quien estaba acompañado por Barbie Simons en el segmento “Encuestas”. La conductora consultó: “Según una encuesta de la UAI en 2022, ¿qué porcentaje de argentinos considera imprescindible al chorizo a la hora de hacer un asado a la parrilla?”.

pampita-estetica-portada

Al profundizar en el tema, Pampita destacó la importancia del embutido en la cultura del asado argentino, describiéndolo como “una de nuestras delicias” .En ese contexto, la conductora compartió su preferencia personal, que dista de la tendencia general: “Les voy a decir, las achuras con menos votos fueron por ejemplo el riñón, y a mí me encanta”, expresó Pampita en el programa. Esta afirmación generó sorpresa entre los presentes, incluido Matías Martin, miembro del jurado, quien le señaló: “Sorprendiste ahí con el riñón”.

La conductora reconoció que se trata de una elección poco común: “Bueno, se ve que es para unos pocos el riñón. Después está la morcilla, el chinchulín, las mollejas, pero el chorizo es popular”, concluyó.

Más adelante, al describir los tres porcentajes elegidos, el concursante no se puso de acuerdo con Barbie Simons, y respondió el punto que consideró certero. “Porque yo no como chorizo, entonces el porcentaje baja”, aseguró. Sin embargo, se equivocó y el porcentaje correcto resultó ser el más alto de la lista que leyó Pampita al aire. Simons aclaró de inmediato: “¡No me hizo caso!”. Así dejó en claro que no estaba de acuerdo con la respuesta que había dado el participante.