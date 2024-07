Se estrena la tercera temporada de El Encargado, con Francella: dónde y cuándo se puede ver

Cabe resaltar que El encargado es una de las producciones más exitosas de la plataforma Disney. La serie ya recibió numerosos premios: el Premio Platino a Guillermo Francella como mejor actor en miniserie o teleserie; el Premio Sur como mejor serie de comedia dramática; el Produ Awards por comedia y comedia dramática a Mariano Cohn, Gastón Duprat -los creadores- y Diego Bliffeld -uno de los guionistas-; el Martín Fierro Latino a mejor serie de comedia; el Rose d'Or Latino como mejor serie de comedia o dramedia y también fue distinguida en el New York Festival's TV y Films Awards en el rubro comedia en streaming.

El encargado, cuyo primer episodio -"Un proyecto peligroso"- vio la luz en octubre de 2022, contó en su primera temporada con 11 capítulos y en su segunda con 7 (se estrenó en noviembre de 2023). A partir de marzo de 2024 la primera temporada fue exhibida por canal 13, en tanto que la segunda sólo continúa disponible en Disney+.

Guillermo Francella 1.jpg Francella se refirió al rodaje de El encargado 3.

Guillermo Francella se refirió a la producción de El Encargado parte 3: "Siempre prensé que El encargado hablaba de un universo más local, porque en el mundo esa figura no existe, no hay porteros... Pero la serie comenzó a viajar y donde pone el pie, genera algo. Desde España me están mandando comentarios y críticas de diarios y de radios; está explotando. En los Estados Unidos nos nominaron a los premios Emmy Internacional. O sea que, evidentemente, aunque la profesión no sea universal, algo fuerte pasa con la historia".

Además, Francella señaló que El Encargado le "demanda mucho esfuerzo, pero cuando ves el producto terminado, te das cuenta de que valió la pena. Hace 15 días terminamos de filmar la tercera temporada, después de tres meses muy intensos. Es un guion tan bien escrito que, como actor, te hace explorar desde lo interpretativo. Es el yin y el yang; vas de un lado al otro sin transición a veces".