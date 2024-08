Soda Stereo: se cumplen 40 años del primer lanzamiento, ¿cómo se gestó?

¿Cuándo se editó el disco debut de Soda Stereo?

Tras algunas idas y vueltas (entre ellas el hecho de que Soda Stereo se negase a grabar un álbum de covers), el trío fue visto en vivo por Carlos Rodríguez Ares, representante de la banda Virus, liderada por Federico Moura.

F4hlorxWQAENu6v.jpg Hace 40 años, Soda Stereo editaba su primer disco.

Así, la banda se internó en los estudios de CBS y el disco -que lleva el nombre homónimo del trío- fue editado el 27 de agosto de 1984. Bajo la dirección artística del mencionado Moura, los Soda también contaron con la participación de Gonzalo Palacios en saxofón -por entonces integrante de Los Twist-, de Daniel Melero en teclados -alma mater de Los Encargados- y del propio Moura en sintetizadores.

Aunque años más tarde Gustavo Cerati se mostrara descontento con el sonido de aquel registro debut del conjunto, aún se recuerda la original presentación que tuvo lugar el 1 de octubre en uno de los locales del microcentro porteño de Pumper Nic, emblemática hamburguesería argentina de los años ochenta ubicada en la calle Suipacha -entre Corrientes y Lavalle- (en una época aún lejana de los McDonald's y Burger King). Así, quedó plasmada la idea de su música asociada a una estética pop de la época.

E7ZAHGTWYAQ_PyS.jpg Soda Stereo presentó su álbum debut en un local de cómidas rápidas de la época.

¿Qué canción del primer álbum de Soda Stereo se transformó en un talismán para la banda?

Entre los once temas que integran la placa Soda Stereo, rápidamente se transformaron en hits canciones como "¿Por qué no puedo ser del Jet-Set?", "Te hacen falta vitaminas"; "Trátame suavemente" (único cuya autoría no les pertenece, sino a Melero); "Un misil en mi placard". Pero de todos ellos, uno alcanzó el status de talismán cuasi sagrado para el trío: "Sobredosis de TV".

"Sobredosis nunca salió de la lista de los recitales", contó alguna vez Adrián Taverna, histórico sonidista de la banda. La revista Rolling Stone precisó que en la canción "existe un gesto adelantado para la época, que no sólo puso al trío en las pistas de baile, sino que marcó un modo sensual de exponer temas como la masturbación".

En 1987, Soda volvería a incluirla en Ruido Blanco, su primer disco en vivo. Luego, también la tocarían en su gira despedida en 1997 -no aparece en el disco, sí en el DVD de El último concierto- y en su retorno en 2007. Como si ello fuera poco, en el tributo a la banda y a Gustavo Cerati denominado Gracias Totales (2021), Zeta y Charly abrieron el show con Sobredosis de TV.