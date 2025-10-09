Thiago Medina, de estar al borde de la muerte a recibir el alta tras 28 días internado

El joven de 22 años saldrá del hospital después del brutal accidente que lo dejó en terapia intensiva y luchando por su vida.

Tras permanecer 28 días internado en terapia intensiva, Thiago Medina recibirá este jueves 9 de octubre el alta médica. Así lo confirmó Daniela Celis en sus redes sociales con el título “LLEGÓ EL DÍA TAN ESPERADO”.

“Con mucha emoción, lágrimas en los ojos, piel de pollo le queremos contar que…” siguió el mensaje que subió a sus historias.

“El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires informa a través del hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno que, tras 28 días de internación y tres intervenciones quirúrgicas, el paciente Thiago Medina será dado de alta médica en el día de la fecha” , compartió con emoción.

“El alta se concretará a las 12.30 total puerta principal del hospital ubicada en Avenida Libertador 710, Moreno”, agregó la ex Gran Hermano.

La influencer agradeció al equipo multidisciplinario que acompañó toda la evolución de Medina. “Con un pleno acceso al derecho a la salud el paciente completó una evolución clínica favorable, con seguimiento multidisciplinario de los equipos de terapia intensiva, cirugía, kinesiología, clínica médica y enfermería”, contó.

“El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires agradece el compromiso y el trabajo coordinado de todos los equipos de salud bonaerense que intervinieron en su atención y contención que le permitirá continuar su recuperación extrahospitalaria”, concluyó el comunicado.