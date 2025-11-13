Thiago Medina y Daniela Celis descolocaron a Moria Casán con una insólita respuesta sobre su presente

Los ex Gran Hermano visitaron a Moria en su programa de El Trece y despejaron dudas sobre su presente amoroso.

Moria Casán volvió a la pantalla de El Trece con su nuevo programa La Mañana con Moria y en su edición más reciente tuvo como invitados a Thiago Medina y Daniela Celis.

Los ex Gran Hermano se mostraron juntos juegos de la escandalosa separación que protagonizaron cuando Celis se enteró que el padre de sus hijas había tenido un romance con La Tana, otra participante del reality.

Luego Thiago protagonizó un terrible accidente que casi le cuesta la vida y Daniela lo acompañó durante el mes que estuvo internado al borde de la muerte en el hospital Mariano y Luciano de la Vega en Moreno. Tras el alta, la pareja apostó a la convivencia y según la morocha todo se dio para que Thiago no estuviera solo.

Daniela.jpg Daniela Celis y Thiago Medina

Ahora, sentados en el living junto a Mo, ambos aclararon (o no) qué son actualmente. Sin embargo, la respuesta de los hermanitos descolocó a la conductora del ciclo.

“Ustedes, en este momento, no saben cómo están…”, consultó Moria a lo que Thiago respondió sin vueltas que “estamos bien”. Aunque el arrojó un comentario a favor de la pareja, ella fue tajante: “¿qué somos?”.

Y aunque Moria quiso reconciliarlos en vivo, Celis expresó: “Todavía no nos sentamos a charlar para saber lo que va a pasar entre nosotros. La prioridad es que él esté bien”.

Él, por su parte, reconoció que “la amo mucho, con todo mi corazón” y que “es lo mejor que me pasó después de Gran Hermano. Es la madre de mis hijas”.

A Gran Hermano

Gran Hermano: generación dorada es la gran apuesta de Telefe para el 2026. El reality que conducirá Santiago del Moro en el prime time de la televisión volverá a la pantalla en febrero y ya están los primeros nombres que se sumarán.

Ángel de Brito se encargó de confirmar la noticia en LAM (América) y reveló que Thiago Medina y Daniela Celis serán parte del programa que tendrá la participación de famosos en su edición especial.

El periodista aclaró que no estarán juntos y que Medina será quien entre a la casa a competir y Celis hará lo suyo como panelista. “Está bien pensado porque a la primera que él empiece a estar con alguien, Daniela va a reaccionar”, dijeron en el panel del programa a lo que Yanina Latorre reconoció que él es aburrido y que “ella me encanta”.

Claro que el nombre del participante para formar parte del reality llamó la atención tras la situación que vivió luego del accidente en moto que lo dejó casi un mes en terapia intensiva. Fue sobre este punto que el panel coincidió en que de acá a febrero, Medina “va a estar perfecto”.