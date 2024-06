Toto Kirzner reveló por qué no usa computadora: "No tengo ni..."

“Aún no vi nada de la serie, porque no tengo computadora”, reveló el actor en diálogo con La Nación, sobre el motivo que no le permitió ver la serie ni bien debutó en la plataforma digital. Además, contó que podía verla de su celular, ya que no tiene computadora, pero tampoco lo sedujo esa opción.

toto 1.jpg Toto Kirzner confesó que no tiene computadora.

"Sólo podía ver el material por teléfono, pero me pareció ridículo ante semejante serie”, lanzó el joven de 25 años, que prefirió esperar para ver su trabajo en un dispositivo con una mejor pantalla que la que le podía ofrecer el celular. Además, contó el motivo por el que no tiene una PC en su hogar: “Nunca fui chico de computadora, ni siquiera para jugar”.

Qué dijo Toto Kirzner sobre sus planes a futuro

En plena entrevista, habló de los programas de streaming y sus ganas de incursionar en el rubro, luego de ser invitado en varias ocasiones a Luzu y Olga, donde hoy tiene su lugar en uno de los paneles. “Fui mucho como invitado y comprobé que me divierte, así que voy a pensar en hacer algo con eso”, reconoció.

“No sería un emprendimiento macro, sino un proyecto individual, la idea de un tipo que prende la computadora y hace algo”, remarcó sobre sus ganas de comenzar un proyecto propio, pero se encontró con la dificultad que no tenía computadora. Para abordar ese desafío, decidió hacer una inversión y comprarse una, a pesar de que no es muy amigo de la tecnología. “Ya me la compré”, adelantó.

toto 2.jpg Toto Kirzner habló de sus planes a futuro.

El drama que vive Toto Kirzner

El hijo de Adrián Suar y Araceli González tuvo un gran 2023. Integró el elenco de la tira Buenos Muchachos (El Trece) y formó parte del grupo de prestigiosos actores que protagonizan la obra teatral Votemos, con seis funciones semanales en el Teatro Metropolitan. A su corta edad, eso es un motivo de felicidad y, al mismo tiempo, una complicación.

"Este año la pasé como el ort...", disparó Toto Kirzner en Todo Pasa (Urbana Play). "Yo soy una persona muy ansiosa... Me encontré con un cuco tremendo: El contexto laboral, el ritmo que tiene que tener y la energía que yo tenía que poner. Y tenía una demanda que me desbloqueó una resistencia mental", explicó el actor.

"Todo eso me vapuleó, me agarró muchísima ansiedad, fue tremendo... Me sorprendieron los tiempos, la exigencia y la demanda. Que antes no me había tocado. Literalmente es un picadero de carne estar grabando una tira diaria y al mismo tiempo hacer teatro comercial", expresó Toto, comparando esta experiencia con el teatro under y las grabaciones más esporádicas que había experimentado antes.