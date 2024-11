Tuvieron que operar de urgencia a La Bomba Tucumana, tras sufrir un insólito accidente

La cantante y jurado del programa se encontraba disfrutando de una ensalada cuando ocurrió el insólito incidente. Fede Bongiorno, panelista de LAM, explicó: “En la grabación del Cantando, La Bomba Tucumana se atoró con un tenedor y va a tener que ser operada. Estaba comiendo, pero no sé más detalles”. Minutos después, la propia Gladys recurrió a sus redes sociales para dar detalles y advertir a sus seguidores sobre el uso de ciertos utensilios. “Hoy tuve un accidente y hago esta historia para contarles porque la verdad la pasé re mal y me asusté un montón”, confesó.

La situación se dio mientras Gladys intentaba comer un tomate cherry con un tenedor de plástico, que sin percatarse, se rompió, quedando un pedazo del utensilio atascado en su garganta. “Vengo a recomendarles que tengan mucho cuidado con los utensilios de plástico, sobre todo con los tenedores. Yo hoy estaba en el canal grabando un programa del Cantando y pinché un tomatito cherry de una ensalada que nos dan para comer en los cortes. Sin darme cuenta, me tragué un pedazo de tenedor que es súper filoso y puntiagudo”, relató La Bomba, todavía conmocionada por el incidente.

Gladys intentó mantener la calma mientras el dolor, pero la situación se volvió más complicada. “La verdad que intenté bancármelo lo más que pude”, admitió la cantante en su mensaje, quien incluso intentó técnicas para aliviar el malestar. “Intenté de todo para ayudarme a mí misma porque no había nadie cerca. Estaba Lourdes Fernández, mi compañera de VAR, y mi hijo también estaba en el piso. La gente de producción se preocupó y me fui al Güemes donde me esperaban prácticamente por donde entran las ambulancias”, añadió.

Bomba 2.jpg Bomba Tucumana

La operación de urgencia que vivió la Bomba Tucumana

Ya en el sanatorio, a Gladys le realizaron una tomografía para localizar el pedazo de plástico que seguía generándole molestias. Sin embargo, el examen no logró detectar el objeto, por lo que los médicos optaron por realizarle una endoscopía para extraer el fragmento de tenedor de su garganta. “Me hicieron una endoscopía, y pensé que lo iba a soportar sin sedación porque no quería dormirme, pero no pudo ser. Tengan mucho cuidado”, recomendó Gladys a sus seguidores, con el tono de alguien que ha pasado por un susto inesperado.

Este incidente se suma a otros momentos difíciles que La Bomba Tucumana ha compartido con el público, mostrando que, a pesar de los momentos difíciles, no pierde el ánimo para mantenerse en contacto y compartir su experiencia. La artista, que es está en boca de todos por su rol como jurado en el Cantando 2024 y su presencia carismática en los escenarios, aprovechó la ocasión para aconsejar a sus seguidores sobre los peligros que pueden acarrear algunos utensilios desechables.