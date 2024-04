Yanina Latorre reveló a quién le sigue ateniendo como contadora

image.png Una usuaria de X mostrando el pasado estudiantil de Yanina Latorre

Sin embargo, ya con más de 15 años insertada en los medios de comunicación y tras mudarse a Europa con su esposo en los ’90 dejó casi por totalidad la profesión por la cual estudió para dedicarse a cosas diferentes. De todas formas, en una entrevista, reveló que aún conserva algunos clientes y contó de quienes se tratan.

Yanina Latorre y sus clientes como contadora

La panelista está a full con un nuevo emprendimiento ligado a un nuevo medio al cual afronta como un desafío. Es que esta semana comenzó con una nueva propuesta que saldrá en streaming y que además será la primera vez que trabajará con Diego Latorre, su marido.

image.png Yanina Latorre en el streaming

Es por eso, que en medio de su presentación y publicitación de su ciclo Yanina conversó con la Revista Gente donde dio algunos detalles de su presente profesional, pero también de lo que fue su pasado como contadora.

Allí le consultaron acerca del cambio de vida tras ser contadora a pasar a vivir del espectáculo: “Es que no hubo una transición muy fuerte porque yo ya no trabajaba todo el día de contadora cuando empiezo en los medios. Yo laburaba full contadora cuando me casé, pero después a Diego lo venden a Europa y yo laburaba más para él, le hacía los contratos, era como su representante”.

“También tenía dos hijos, la crianza. Soy contadora pública, sí, pero sigo trabajando de eso sólo para mi familia. Soy la contadora de Diego, de Dieguito, de Lola y mía”, profundizó después, haciendo alusión a que hoy en día solo lleva ese rol para los más cercano.

Para cerrar, Yanina contó de manera emotiva: “Nunca, jamás en la vida y te juro, nunca en la vida me imaginé todo esto que me está pasando. Creo que estoy pasando el mejor momento de mi vida. Viste cuando estás grande y estás tranquila, hoy como estoy, está ok, no estoy anhelando nada más”.