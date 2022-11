Especulación en las redes sobre una nueva sanción de Gran Hermano

En ese momento Gran Hermano pidió que todos se queden en sus lugares para anunciar, una vez más, que hubo una infracción al reglamento del reality y que por ello habrá una nueva sanción. Claro que no se informó rápidamente, sino que se adelantó que se sabrá recién el jueves.

“Obviamente si le sacan el líder al cone, ESTA MAS ARMADO PARA QUE NACHO SALVE A LA TORA, NO ME JODAN”, “Che, le quitan el beneficio de líder a Cone y se salva la Tora mañana? #gh22 #gh2022”, “Espero que la sanción por el complot no deje al Cone expuesto al resto de los participantes, teniendo en cuenta que otros lo hicieron más de una vez y solamente les dieron advertencias #GranHermano”, “Gente, les adelanto lo que va a pasar mañana: Se le va a quitar la posibilidad de elegir a Cone, por lo que la Tora se va a quedar. Aclarado esto, todos los votos tienen que ir a Tini para que Abel Pintos enloquezca. #GranHermano #GranHermano2022 #GH22”, fueron algunos de los comentarios en Twitter.

Vale aclarar que en la gala de nominación los votos emitidos por Alexis y Constanza contra María Laura y Lucila fueron anulados como así también los que El Conejo le dio a Coti en el marco de una estrategia que no resultó y que por cierto podría cambiar la placa final para el domingo.

¿Cuál será la sanción de Gran Hermano?