“No fue lo esperado, teníamos toda la ilusión de comenzar ganando, pero esto recién empieza, es un camino muy largo. Mañana (por hoy) tenemos otra prueba de visitante, esperamos hacer las cosas bien y lograr el primer triunfo del torneo. Con esa ilusión venimos, así que estamos muy esperanzados de que salgan las cosas de la mejor manera”, expresó Cristian Fornillo, el volante que vuelve al once titular.

Fornillo jugó en el empate 1 a 1 frente a Ferro en Pico, y por cuestiones tácticas no formó parte de la formación inicial en el debut de local. El mediocampista contó que el grupo “está tranquilo”, porque pese a no haber ganado “ayuda mucho la paridad de la zona”, en la que sólo dos equipos pudieron conseguir una victoria. “También es importante ver las cosas positivas, por ejemplo, que no se perdió, que seguimos invictos, que hay muchas cosas por mejorar, pero que todavía hay tiempo”, señaló.

Probables formaciones:

Estudiantes (SL): Germán Montoya; Brian Sosa, Leandro Corulo, Facundo Quiroga y Rodrigo Meyer; Brian Cuello, Emmanuel Giménez, Maxi Correa, Alfredo Roldán; Santiago Rodríguez y Eric Soloppí.

Cipolletti: Facundo Crespo; Matías Carrera, Damián Jara, Maxi Tormann y Jonathan Morales; Fornillo, Gonzalo Bárez, Manuel Berra y Pablo Vergara; Nicolás Trecco y Daniel Opazo.