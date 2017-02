Esperan un gran congestionamiento en la Ruta 22 en el regreso del fin de semana largo

En el marco de retorno del fin de semana largo, hoy se llevará adelante un operativo de tránsito para ordenar el tráfico en las rutas de la provincia. Se espera un gran congestionamiento sobre la Ruta 22 entre Arroyito y la ciudad de Neuquén.

El director de Tránsito de la provincia, Daniel Asselborn, indicó que desde las 17 se montará un operativo especial desde la Policía para ordenar la circulación. Afirmó que el objetivo no será agilizar el paso de los autos ya que, por la cantidad de vehículos que se esperan, el tránsito será muy lento.

"El punto álgido será entre la rotonda y la conexión con puente aéreo de la Autovía Norte. Desde las 17 habrá un gran número de móviles y personal desde Arroyito hasta Neuquén", explicó Asselborn en diálogo con LU5.

"El sábado a la mañana vimos mucha gente yendo hacia el interior así que estimamos que el regreso va a ser igual, sobretodo entre las 20 y las 23 horas", agregó.

Por otro lado, pidió paciencia y responsabilidad a los conductores para respetar las normas de tránsito. "Lo que tenemos que asegurar es que los automovilistas no hagan maniobras que no corresponden por no tener paciencia, como pasar por las banquinas o las zonas no habilitadas de la Ruta 22", aclaró.

Asselborn estimó que se espera que más de 50 vehículos por minuto pasen por el tramo Arroyito-Neuquén.