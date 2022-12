"Espero que Croacia les meta 4", el deseo de famoso periodista español

“Lo que espero y deseo es que Croacia meta cuatro. Es mi deseo hoy aquí. Y si tienen la fortuna y la suerte de pasar a la final, pues que sea Francia la que le meta seis. Si Croacia mete cuatro, me gustaría que Luka Modric hiciera esto”, lanzó.

"ESPERO que CROACIA META CUATRO a ARGENTINA", JUANMA RODRÍGUEZ, contundente

“O si pasan a la final, que lo hagan los franceses. Es lo que a mí me gustaría que pasara. Me parece impresentable porque no se puede defender todo. Yo entiendo que un argentino se sienta identificado con esto, me cuesta ver a Matías Palacios que es un gentleman defendiendo esto”, declaró.

Palacios, periodista argentino que también participa en ocasiones de la transmisión, escuchó todo el discurso de su compañero y buscó calmarlo: “Pero es fútbol Juanma, estamos hablando de fútbol”. Sin embargo, el columnista español volvió a cargar con más argumentos contra la Albiceleste. “Esto es echarle tierra en los ojos al otro rival. Esto no es fútbol. Esto lo defiende Soria que es el anti fútbol y el anti fair play. Pero tú que eres un caballero, yo creo que no te debes dejar imbuir por una ola que no sé adónde nos conduce. Pero como yo no soy un caballero, lo único que espero es que les metan cuatro. Yo soy un pirata también”, respondió Rodríguez.

"Reconvirtieron al planeta fútbol. En semifinales no va a ser Argentina-Croacia, va a ser un Argentina contra el resto del mundo. Croacia debería sacarse la camiseta de la selección y llevar una de la ONU. Porque lo que está defendiendo Croacia es al resto del mundo y en la final lo que espero Matías es que os metan seis, porque el karma existe. Ya te digo yo, que os va a pasar”, pronosticó.