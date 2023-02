Estaba prófugo y lo agarraron robando en una ferretería

No obstante, eso no fue todo, ya que el ladrón aún no había tenido oportunidad de huir con el botín, y fue encontrado por los policías llenando sus bolsillos y preparando todo para retirarse, in fraganti.

El sospechoso, un hombre de 38 años, ya no tenía escapatoria, por lo que no le quedó más opción que someterse a la identificación y posterior demora. Además, su situación se complicó aún más al descubrir cuando contrastaron sus datos en el sistema policial, que contaba con un pedido de captura en su contra emitido por la Justicia neuquina.

Por este motivo, el hombre quedó en calidad de detenido a disposición de la fiscalía interviniente por la causa que ya tenía en su haber, además de ser imputado por la tentativa de robo.