Estaban acostados disfrutando el feriado y les apareció un ladrón adentro de su casa

Sin embargo, todos se quedaron atentos y, de un momento a otro, se prendió la luz del pasillo. Toda la familia estaba en sus respectivas camas, lo que rápidamente encendió las alarmas.

"Grité '¿Quién anda ahí?' y yo calculo que eso lo asustó porque empezó a correr; mi hija gritaba 'chorro, chorro', salimos todos atrás de él", relató.

Efectivamente, así se dieron cuenta de que el intruso había logrado violentar la reja exterior y luego barretear la puerta de entrada de manera casi imperceptible, seguramente bajo la impresión de que la casa se encontraba deshabitada por la falta de movimiento a ese horario, ya pasado del mediodía.

A pesar de las cuatro personas que salieron tras sus pasos, el delincuente tenía a alguien que lo esperaba en una camioneta estacionada en la vereda -según testigos, una Chevrolet Sprint color azul-, a la cual pudo subirse y darse inmediatamente a la fuga.

El alboroto también hizo que otros vecinos tomaran la calle, y pronto se sumó la Policía para conocer qué había ocurrido. Lo cierto es que las víctimas solo fueron invitadas a radicar la denuncia antes de dar inicio a cualquier averiguación, ya que el ladrón no hirió a nadie ni alcanzó a robar pertenencias.

No obstante, el miedo persiste en la familia y demás vecinos del barrio. "Venimos durmiendo por turnos porque no lo podemos creer, cómo entró con tanta impunidad, ya no te sentís seguro", expresó Miriam preocupada.

Además, indicó que ya radicaron la denuncia correspondiente y piden por favor que los investigadores revisen las cámaras urbanas del sector para intentar ubicar a los delincuentes y el vehículo en el que se manejan.