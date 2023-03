Estacionó el coche en un garage y un vecino lo apuñaló

Los voceros detallaron que el hecho ocurrió a las 21 del jueves en el cruce de la avenida Olazábal y la calle Pacheco, donde efectivos de la Comisaría Vecinal 12 C de la Policía de la Ciudad acudieron alertados por un incidente en la vía pública.

De acuerdo con lo reconstruido por los investigadores, el problema se inició cuando la víctima, identificada por las fuentes como Juan Ignacio Graña (38), estacionó su camioneta 4x4, una Dodge RAM negra, en la puerta de un estacionamiento ubicado sobre la avenida Olazábal al 4700, que está abandonado y con sus portones cerrados con cadenas y candado.

En ese lugar, Graña fue increpado por un vecino que le dijo que retirara el vehículo porque estaba tapando la rampa del garaje. El propietario de la camioneta le explicó que ese estacionamiento no estaba funcionado y que no iba a retirar el vehículo. Aquella situación provocó, a la postre, una riña que continuó en la esquina de la calle. En la puerta de una renombrada cervecería, el vecino regresó con el elemento punzante y atacó de varios cuchillazos La víctima fue auxiliada por un grupo de vecinos hasta el arribo del personal de la Policía de la Ciudad y de una ambulancia del SAME, que trasladó a Graña al Hospital Pirovano.