Estafa con planes sociales: paso a paso, cómo era la maniobra delictiva

Tras abrir su cuenta, entregaban la tarjeta de débito con el PIN o clave bancaria a su reclutador. En algunos casos, esa persona luego cumplía el rol de extractor. En otras ocasiones, entregaba las tarjetas de débito a otra persona que cumplía solamente el rol de extractor. Vignaroli aclaró que la mayor parte del dinero quedaba en poder de esta organización, mientras que una parte ínfima quedaba para el beneficiario del plan, que prestaba su nombre para realizar la maniobra delictiva.

estafa planes sociales - captura cajero LMNeuquén

Según la información brindada por el banco, hay maniobras similares que se remontan más atrás en el tiempo. Sin embargo, la Justicia debe discriminar las extracciones de dinero aprobadas y las que fueron rechazadas durante estas maniobras conocidas como extracciones "ráfaga", en las que una sola persona saca dinero del cajero automático con más de una sola tarjeta. En algunos casos, la operación no era aprobada por el banco porque se excedía el límite de extracción o porque la cuenta se quedaba sin fondos.

En las filmaciones se puede ver a las personas involucradas que llegan en diferentes vehículos y extraen grandes cantidades del dinero. Aunque el ex senador Guillermo Pereyra había señalado al concejal del Movimiento Popular Neuquino (MPN), Claudio Domínguez, como vinculado a la causa a través de un vehículo en particular que era parte de la maniobra, Vignaroli aclaró que Pereyra no se presentó a declarar y que no hay filmaciones que muestren un vehículo de las características que él señala.

El fiscal explicó que se secuestraron más de 50 dispositivos informáticos, que incluyen celulares y CPUs. La Policía de Neuquén trabaja para recuperar la información borrada y procesar todos los datos con el objetivo de conocer los alcances de la estafa que, hasta ahora, asciende a los 63.400.000 pesos. Sin embargo, no descartó que el número alcance la cifra de 120 millones que había difundido públicamente.

El caso conocido como estafa con planes sociales fue develado por LMNeuquén el pasado 17 de agosto. Desde entonces, se avanzó con la investigación en la Justicia, al tiempo que se produjeron cambios en el gabinete de Omar Gutiérrez. Abel Di Luca renunció a su cargo en el Ministerio de Desarrollo Social y su decisión fue imitada por el director de Planes Sociales, Ricardo Soiza, directamente señalado como responsable de aprobar los planes que formaban parte de la defraudación.

Germán Chapino, que ocupaba una banca en la Legislatura de la provincia, fue designado para ocupar el cargo de Di Luca en Desarrollo Social, y adelantó que su primera acción será iniciar una auditoría para detectar irregularidades en la entrega de planes sociales de la provincia. Por otra parte, aclaró que buscarán crear un sistema más seguro a través del uso de la tecnología de huella digital, recientemente incorporado por el BPN, para evitar que se produzcan casos similares en el futuro.