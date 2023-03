Estas son las cuatro cosas que ocurren cuando te morís

Entonces, ¿qué sucede cuando morimos?

La reacción del cuerpo

Las personas que se acercan al más allá lentamente experimentarán síntomas de que sus cuerpos se están apagando de a poco. Esto se desarrollará de varias maneras. Por un lado, nuestros corazones comenzarán a latir más lentamente, y a medida que la sangre que se bombea alrededor de nuestro cuerpo disminuye nuestra presión arterial comienza a disminuir.

Respiración superficial

Uno de los signos más notables de que un paciente está muriendo es un cambio en la respiración. Los médicos pueden detectar fácilmente los signos de la muerte porque los pacientes comienzan a respirar más lentamente y de manera más superficial. Finalmente, la respiración se detiene y el corazón, ahora sin oxígeno, eventualmente se detiene.

Sueño

A medida que las personas se acercan al final, pueden empezar a perder y recuperar el conocimiento. Para algunos que han visto a sus seres queridos sufriendo a causa de una enfermedad, este sueño tranquilo puede ser un consuelo. Algunos pacientes incluso dicen que entran y salen del sueño aparentemente sin darse cuenta.

La Dra. Kathryn Mannix, especialista en medicina paliativa, escribió en la revista Science Focus: "Puede haber periodos de inquietud o momentos de confusión, o simplemente una inconsciencia que se profundiza gradualmente...".

"La respiración de las personas inconscientes sigue patrones automáticos generados por el centro respiratorio del tronco encefálico. Como no son conscientes de su boca y garganta, los moribundos pueden respirar con dificultad, ruidosamente o a través de la saliva de la parte posterior de la garganta, aunque sin angustia aparente."

En Reddit, un usuario afirmó que la experiencia cercana a la muerte le dio "realmente una sensación de paz". Y agregó: "Me estaban haciendo un estudio, totalmente despierto mirando la pantalla y hablando con el médico. Empezaron a sonar las alarmas y el pánico se apoderó de todos. Mi mundo se volvió borroso y todo se volvió negro. Lo siguiente que recuerdo es que abrí los ojos y oí a un doctor decir 'lo tenemos de vuelta'".

Actividad cerebral

Muchas investigaciones apuntan a que las personas siguen siendo capaces de oír cuando mueren. Los investigadores que estudian la actividad cerebral creen que en los últimos momentos de la vida de una persona puede haber algún tipo de consciencia.

Aunque puedan oír, es posible que no sean capaces necesariamente de comprender lo que ocurre, pero parece que en muchos casos las personas registran algo.

La científica Elizabeth Blundon, que analizó la actividad eléctrica en el cerebro de pacientes terminales cuando perdían la consciencia, afirmó que "en las últimas horas antes de una muerte natural esperada, muchas personas entran en un periodo de falta de respuesta. Nuestros datos demuestran que un cerebro moribundo puede responder al sonido, incluso en estado inconsciente, hasta las últimas horas de vida".

Y añadió: "No tenemos ninguna forma probada de investigar lo que experimentan las personas durante la agonía. Investigaciones recientes demuestran que, incluso cerca de la muerte, el cerebro inconsciente responde a los ruidos de la habitación. Sin embargo, no sabemos qué sentido tienen la música o las voces para un moribundo."

El más allá

Hay varios testimonios sobre la experiencia de sentir que el "alma" sale del cuerpo cuando morimos. Algunos dicen que sienten que se dirigen hacia una especie de luz, pero otros dicen que todo se vuelve negro.

Una persona en Reddit incluso dijo que fue capaz de describir lo que estaba sucediendo en la habitación en ese momento: "No recuerdo una sensación de flotar, pero fui capaz de recordar cosas en detalle que sucedieron mientras estaba 'muerto' al otro lado de la habitación. No había luces blancas, ni parientes muertos, ni nadie que me dijera que volviera, pero pude ver cosas que no eran visibles desde donde estaba mi cuerpo".