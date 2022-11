Este domingo en qué localidades se votan internas del MPN

A su vez, Villa La Angostura tendrá cuatro franjas encabezadas por Gastón Maggi (Amarilla), Alejandra Piedecasas (Celeste), Diego Merino (Fucsia) y Javier de los Ríos (Verde). En Loncopué también irán cuatro: Walter Fonseca (Naranja), Pedro Alarcón (Verde), Mario Bastida (Celeste) y Carlos Fuentes (Azul y Blanca). Y en Picún Leufú cinco: Perla Díaz (Rojo), Gustavo Cortéz (verde), Dora Rach (Naranja), Fabiola Wlasiuk (Azul y Blanca) y Hubo Flores (Celeste).

Con menos postulantes, en Aluminé se presentarán Diego Victoria (Celeste) y Martín Cáseres (Verde); en Andacollo Manuel San Martín (Verde) y Raúl Aravena (Roja); en Buta Ranquil Pedro Cuyul (Verde) y Hugo Zalazar (Azul y Blanca); en Las Lajas Marcelo Fernández (Amarilla) y Pedro Cortéz (Celeste); en Mariano Moreno Marcelo Araneda (Celeste) y Raúl Marín (Verde); en Vista Alegre Gabino Jofré (Amarilla), Néstor Martínez (Naranja) e Isaias Morales (Verde); en Villa Pehuenia Arturo Gregorio (Celeste) y Carmen Cordero (Naranja); en Caviahue-Copahue Raúl Navarrete (Roja) y Leopoldo Fuentes (Celeste); en El Cholar Eduardo Omarzabal (Verde) y Silvia Canales (Naranja); en Las Coloradas Norman Yañez y Lucrecio Varela (Verde); y en Covunco Abajo Ricardo Villar (Naranja), Sergio Montecino (Amarilla) y Guillermo Castillo (Celeste).

Finalmente, competirán por Chorriaca Jorge Kilapi (Naranja), Armando Kilapi (Amarilla) y Renzo Burnes (Verde); en El Sauce Edgardo Torres (Verde) y Luis Villar (Roja); en Los Guañacos Juan Carlos Vázquez (Verde) y Fabián Prades (Naranja); en Los Catutos Damián Pereyra (Celeste) y Ramón Mercado (Verde); en Paso Aguerre Marcelo Pino (Verde) y Martín Carrupán (Celeste); en Ramón Castro Nicolás Sifuentes (Celeste), Hugo Sánchez (Verde) y Néstor Montecino (Roja), en Villa del Nahueve Florentino Poblete (Verde) y Héctor Latorre (Celeste); y en Villa del Puente Picún Leufú Miguel Paz (Verde) y Ramón Cuevas (Celeste)

Respecto a los municipios grandes donde no habrá internas, el MPN presentará como candidatos a intendentes para las generales a Diego De Vega en Chos Malal, en Cutral Co lo hará el ex ministro durante el gobierno de Jorge Sapag, Omar César Pérez, mientras que Sergio Sotto se presentará en Plottier.

A su vez, buscarán su reelección Mariano Gaido en Neuquén capital, Carlos Saloniti en San Martín de los Andes (que competirá el domingo), Carlos Koopmann en Zapala, Leandro Bertoya en San Patricio del Chañar y Norma Sepúlveda en Rincón de los Sauces.