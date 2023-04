Esteban Cimolai: "Somos multipartidarios, pero con la bandera de Centenario"

Sabíamos que iba a ser una elección compleja. Se dio la oportunidad de que haya muchos candidatos en Centenario, que era algo que no se veía, y sobre todo candidatos que son referentes de una u otra manera. de esta nueva era política que se está gestando en Centenario. Eso nos alentaba a participar. Sabíamos que no iba a ser fácil, que había muchas colectoras en juego. Fuimos contra el contra el oficialismo (Javier Bertoldi), que no es menor cuando sos gobierno. Sabíamos que íbamos a cosechar lo que sembramos durante cuatro años de gestión, con toda experiencia. Ese aprendizaje lo pudimos transformar en conocimiento, armamos un plan estratégico muy bueno, atravesado por un plan de gobierno a través de valores. Creo que es lo que necesita Centenario hoy para salir adelante. Así que muy contento y no te voy a decir que, fue sorpresa, porque realmente sentíamos en la gente que el 16 de abril nos iba a acompañar con el voto.

—¿Sentís que la gente te dio el apoyo en esa semana? Incluso porque la pantalla también de alguna manera había beneficiado a dos candidatos, vos por un lado y Jorge Alberti que iba por Rolando Figueroa.

Salimos muy confiados desde el primer momento, fuimos muy prolijos, muy persistentes en la campaña, tratamos de no cometer ningún error. Nos focalizamos en nosotros, en la bandera de Somos Centenario. No hablamos absolutamente de ningún candidato, fuimos a llevar una propuesta concreta, un plan estratégico, realmente en estos tres años y medio que nos tocó estar fuera del Municipio pudimos aprender, pudimos capacitarnos, pudimos formarnos universitariamente y creo que eso hizo que la gente también deposite un voto de confianza en Centenario. Se necesita generar desarrollo que todos sepamos cuál es el horizonte y realmente posicionarlo en Neuquén. No somos solamente la segunda o tercera ciudad más grande, sino que es una ciudad que tiene mucho potencial, que hoy crece al ritmo de Vaca Muerta, pero que también debería crecer al ritmo de esas 2.000 hectáreas productivas con un sistema de riego que es ejemplar en el mundo.

Esteban Cimolai 01.jpg Esteban Cimolai tiene 41 años y es profesor de Educación Física. Se metió en política en 2014, cuando fue elegido sucesor Bertoldi. "Por respeto al vecinos necesitamos una transición ordenada", dijo. Claudio Espinoza

—¿Qué necesita hoy Centenario? Hay ocho o nueve meses de transición. ¿Te llamó Bertoldi para felicitarte?

No y creo que todo a su tiempo, si bien esto es muy reciente, nosotros queremos creer que va a ser una transición ordenada como lo hicimos nosotros en su momento, que pudimos generar el precedente de hacer 10 días de audiencia pública. Ahí el vecino se enteró realmente en qué situación quedaba el municipio, así que esperamos lo mismo. El vecino de Centenario se merece ese respeto. Creo que todos los candidatos, inclusive el oficialismo, hoy salió con una propuesta de gobierno para estas elecciones, así que tiene ni más ni menos que cumplir con su deber que es dejar un municipio ordenado, saneado y con muy buena perspectiva como se lo merece el vecino.

—Reivindicás los valores de los pioneros y la cultura de la producción. Centenario creció y Vaca Muerta es una oportunidad y una amenaza por otro para el sistema productivo. ¿Cómo vas a encarar este tema?

En eso estamos muy confiados y estamos un pasito adelante. Durante estos años que nos tocó estar en el Concejo Deliberante con el equipo, se pudo generar un plan estratégico de esas 2.000 hectáreas de tierras productivas. Se hizo un estudio muy conciso en cuanto a la producción, de diversificar un poco la matriz productiva. No somos ajenos al desarrollo de Vaca Muerta y queremos estar a la altura No solamente en Neuquén sino en el país. Pero es necesario volver a poner en funcionamiento esas hectáreas que son un vergel de futuros alimentos, de futuras fuentes de trabajo, de poner a Centenario no solamente en algo agroecológico, productivo, sino en algo turístico. Creo que los neuquinos necesitamos ese pulmón verde productivo que tenemos en nuestra localidad. Es muy valioso, es lo que hoy sostiene nuestra ciudad y si a ese corredor productivo le sumamos que el mercado concentrador es de Centenario, que hoy tenemos un depósito aduanero en Centenario, que hoy tenemos el potencial de CIATI para poder generar productos de extrema calidad. Creo que hay que juntar todo eso, ponerlo en común y trabajar muy fuertemente en el desarrollo productivo y acompañar este desarrollo hidrocarburífero que tiene la provincia y transformarlo y generar recursos para que la parte productiva se pueda diversificar y pueda avanzar, que es lo que realmente necesitamos.

—¿Cómo ves la gobernabilidad en cuanto, no a las fuerzas políticas, sino a los apoyos que tuviste en la campaña? El MPN estuvo muy metido en tu campaña, de hecho, ha sido colectora de Marcos Koppmann. ¿Cómo te llevás con Figueroa?

Tenemos muy buena relación, creo que él conoce de nuestro partido vecinal, multipartidario, conoce de la nobleza que tenemos al momento de trabajar y sobre todo conoce de la lealtad que tenemos nosotros hacia el vecino y hacia nuestros principios. Creo que eso es algo que hoy en política se está valorando mucho, tenemos que entender que no importa en la vereda política que se esté. Centenario está bastante complicado, necesita no solamente de un acompañamiento del Concejo Deliberante, sino de la provincia y Nación.

Esteban Cimolai.mp4

—Es posible que un partido vecinal con distintos partidos cuando hay una grieta nacional, quién está con Macri, quién está con Cristina. ¿Cómo manejás las tensiones en el proyecto local?

Creo que eso se reflejó el 16 de abril, hicimos una campaña como te decía muy prolija, nos basamos en un plan de gobierno atravesado por valores donde la empatía, la escucha y esto de tomar el ejercicio de aprender a ponerse en el lugar del otro para saber lo que está pasando y transformarlo en acciones concretas, es lo que nos hizo a nosotros triunfar este domingo, esta cercanía con el vecino. Lo multipartidario fue lo más rico que tuvimos dentro de nuestro espacio, todos y cada uno del equipo entendió que una vez que cruzábamos esa puerta del salón que tenemos ubicado en la avenida Libertador y Alfonsina Storni, sabía que había una única bandera; la de Centenario y costó, pero se logró, se logró tener una unificación de criterio en el porvenir de Centenario. Se dejó un mensaje que la gente puede participar en política, que se puede hacer una campaña política sin hablar mal de nadie, sin ni más ni menos que salir con el corazón adelante y con esto de reivindicar a la política. La política es la herramienta que tenemos para transformar realidades, quizás a veces los políticos somos los que hacemos malas algunas cuestiones, pero el vecino de Centenario entendió que nuestro partido vecinal, esto de ser multipartidarios y de defender una única bandera y poner el corazón adelante y entender que todos tenemos que trabajar por el que hizo que el 16 de abril podamos obtener el resultado.