Estefi Berardi contó qué se dijo con Ángel de Brito en la charla que tuvieron tras el escándalo de LAM

La disputa se dio el pasado viernes en relación a la diferente información que manejaban las dos panelistas en relación a Jorge Rial y su retorno a la televisión. Mientras que la ex Combate insistía que el conductor se reincorporaría a C5N a fines de mes, su compañera la refutó e incluso la trató de improvisada y de no manejar fuentes confiables, lo que supuso unas duras palabras que continuaron en una especie de batalla.

“Será el día que deba ser, ni un día más ni un día menos. La semana que viene, me sentaré (a hablar) con gente del canal…Aún no está nada confirmado”, fue lo que le dijo el conductor que viene de sufrir un ataque cardíaco a Latorre en vivo, desmintiendo totalmente a Berardi.

Entonces, la respuesta del otro lado llegó, y Estefi se plantó y disparó con información cruzada: “A mí me cuentan que esta charla (entre el canal y Jorge Rial) existió”.

Ante esto, Yanina encendió la temperatura de la discusión y expresó: “Jorge Rial está mirando el programa y me está diciendo eso, y es él en primera persona. Yo entiendo que vos tenés un problema y ya dijiste muchas pavadas siempre. Pobre piba, me das pena Estefi. Ahora contanos que no te acostaste con Fede Bal. Sos mentirosa”.

Estefi Berardi hizo un fuerte descargo Estefi Berardi contó intimidades de la charla con De Brito

La joven cerró el tema y dejó en evidencia de malos tratos a su colega: “Se fueron un montón porque no soportaron tu maltrato. Nequi Galotti me contó que tuvo un ataque de pánico al aire. No está bueno que te agredan ni que te traten mal, por más que uno piense distinto. En ningún programa pasa que agredan tanto, en ninguno”.

A partir de eso, en redes sociales se empezó a comentar y debatir si Latorre tiene malos tratos laborales con sus compañeras, pero lo cierto es que Berardi lo calificó así, y además, en Mañanísima contó algunos detalles de la charla privada que tuvo con De Brito, el conductor.

“Con Ángel hablé bastante durante el fin de semana. le he pedido consejos, muchísimo. Me dio una oportunidad enorme por estar en LAM. Hice unos retweets en un momento de calentura que decían ‘cómo Ángel no la frena’ o algo así que igual también lo pienso. El es pro libertad de expresión, por más que hubieron cosas que no le gustaron y me las dijo, ‘yo te doy la libertad’ y a todas nos da la libertad para digamos lo que queramos”, reveló.

Por último, sentenció la joven frente a Pampito y Carmen Barbieri: “para mí Ángel se equivocó cuando empezó a marcar errores míos profesionales, mis errores no tienen nada que ver con la agresión o el maltrato”.