Estefi Berardi presentó a su hermano y... ¡explotaron las redes porque es muy lindo!

Horas después, Estefi Berardi fue consultada por cómo le había ido a su hermano desde que compartió su cuenta. "Subió casi 15 mil seguidores, no vi más. No sé. Con sólo una historia. Están re locas", agregó.

Pero claro, no es verdad que a la propia panelista le faltan pretendientes, tanto es así, que apenas anunció su separación fueron varios los que intentaron conquistarla. "Me separé. Pero yo estoy rebien. Me separé hace poquito. Tomé la decisión hace un tiempo. No fue de un día para el otro. Es algo que se venía hablando", anunció hace unos meses.

"Bueno, ya que todo el mundo sabe que estás separada y solterisima. ¿Tuviste muchos llamados y propuestas?", le preguntó Carmen Barbieri al aire en Mañanísima. "Me explotó el teléfono, Carmen. Apareció de todo, la verdad. Es un variadito. Voy a hacer un casting", reveló divertida antes de agregar: "A uno le contesté. Estoy charlando, vamos a ver".