Ni verde ni rojo: los 2 colores combinados que marcarán la decoración navideña de 2026
Se trata de colores más sofisticados, que asoman como tendencia en la Navidad 2026. ¿Por qué se imponen a otros más clásicos?
La decoración del hogar en la antesala de la Navidad es una actividad más que entretenida. Históricamente, colores como el dorado se destacaron tanto en los adornos como en el arbolito. Sin embargo, colores más sofisticados y elegantes asoman como tendencia en la Navidad 2026. ¿Por qué?
Lo cierto es que aprender cómo hacer nuevos y elegantes adornos navideños en casa puede aportar un toque único y personal a la decoración. Además, se pueden emplear materiales simples y accesibles.
Por qué el blanco perlado y el champagne prometen convertirse en tendencia en la Navidad 2026
Los colores que prometen convertirse en tendencia en la Navidad 2026 son el blanco perlado y el champagne, tonos que aportan elegancia y versatilidad. Así, desplazarían al dorado y a otros colores clásicos navideños.
Por un lado, el blanco es tendencia en todas sus tonalidades y ya no es solo un color, es una paleta completa que está marcando tendencia en la decoración de eventos. Desde los tonos marfil hasta el crema, pasando por el perlado y el off white, cada matiz aporta profundidad, elegancia y textura a los espacios.
En el caso específico del blanco perlado, al combinarlo con el champagne se logra una alternativa para quienes buscan una decoración cálida y elegante. El blanco refleja la luz y aporta claridad, mientras que el champagne suma un matiz dorado más discreto que el de los acabados metálicos tradicionales.
Así, el blanco perlado puede funcionar tan bien en esta Navidad 2026 por los siguientes motivos:
- Genera una atmósfera atemporal y sofisticada.
- Al jugar con diferentes telas, volúmenes y acabados, se logra un efecto visual que nunca resulta plano.
- Es una opción práctica y versátil para quienes no pretenden muchos colores, pero tampoco desean un espacio poco elaborado.
- Combina con cualquier estilo: minimalista, clásico, moderno o romántico.
- Permite resaltar detalles como velas, vajilla, flores o incluso estructuras arquitectónicas.
Algunos tips para decorar con los tonos blanco perlado y champagne en esta Navidad 2026
- Combinar esferas de vidrio transparente, piezas con acabado nacarado y detalles satinados en algunas ramas de adornos del arbolito (no en todas).
- Las gotas de cristal, esferas de vidrio soplado o las estrellas de líneas finas contribuye a generar profundidad visual y movimiento entre las ramas.
- En la mesa principal, el blanco perlado se puede agregar mediante manteles, vajilla y servilletas.
- En relación a los adornos, aparecen las opciones de las velas, guirnaldas, jarrones y todo tipo de objetos blancos, sin saturar la mesa.
- En el ítem iluminación, las luces blancas LED o cálidas surgen como opciones interesantes para sumar elegancia al ambiente, y, además, potenciar la luminosidad. Se apunta hacia opciones más sostenibles, versátiles y tecnológicas, que no solo apuntan a reducir el consumo eléctrico, sino que también se adaptan mejor a los nuevos estilos de decoración.
- Respecto de los artículos textiles, las almohadas, mantas o cortinas blancas también contribuirán ambientar el hogar y darle buenas vibras.
- Velas electrónicas o de cera natural: son ideales para generar un ambiente acogedor sin peligro de incendio.
- Frascos luminosos o jarras decorativas: funcionan con baterías o energía solar y pueden colocarse en interiores o exteriores.
- Plantas o ramas naturales con micro luces solares: es la opción más requerida para quienes buscan un estilo más ecológico y natural.
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