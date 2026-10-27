Se trata de colores más sofisticados , que asoman como tendencia en la Navidad 2026 . ¿Por qué se imponen a otros más clásicos?

Ni verde ni rojo: los 2 colores combinados que marcarán la decoración navideña de 2026

La decoración del hogar en la antesala de la Navidad es una actividad más que entretenida. Históricamente, colores como el dorado se destacaron tanto en los adornos como en el arbolito. Sin embargo, colores más sofisticados y elegantes asoman como tendencia en la Navidad 2026 . ¿Por qué?

Lo cierto es que aprender cómo hacer nuevos y elegantes adornos navideños en casa puede aportar un toque único y personal a la decoración. Además, se pueden emplear materiales simples y accesibles.

Los colores que prometen convertirse en tendencia en la Navidad 2026 son el blanco perlado y el champagne , tonos que aportan elegancia y versatilidad. Así, desplazarían al dorado y a otros colores clásicos navideños .

En la Navidad 2026, la tendencia apunta a incorporar colores más armoniosos como lo son los tonos que ofrecen la variadísima paleta del blanco perlado y el champagne.

Por un lado, el blanco es tendencia en todas sus tonalidades y ya no es solo un color, es una paleta completa que está marcando tendencia en la decoración de eventos. Desde los tonos marfil hasta el crema, pasando por el perlado y el off white, cada matiz aporta profundidad, elegancia y textura a los espacios.

En el caso específico del blanco perlado, al combinarlo con el champagne se logra una alternativa para quienes buscan una decoración cálida y elegante. El blanco refleja la luz y aporta claridad, mientras que el champagne suma un matiz dorado más discreto que el de los acabados metálicos tradicionales.

Así, el blanco perlado puede funcionar tan bien en esta Navidad 2026 por los siguientes motivos:

Genera una atmósfera atemporal y sofisticada.

Al jugar con diferentes telas, volúmenes y acabados, se logra un efecto visual que nunca resulta plano.

Es una opción práctica y versátil para quienes no pretenden muchos colores , pero tampoco desean un espacio poco elaborado.

, pero tampoco desean un espacio poco elaborado. Combina con cualquier estilo: minimalista, clásico, moderno o romántico.

Permite resaltar detalles como velas, vajilla, flores o incluso estructuras arquitectónicas.

Los colores que prometen convertirse en tendencia en la Navidad 2026 son el blanco perlado y el champagne, tonos que aportan elegancia y versatilidad.

Algunos tips para decorar con los tonos blanco perlado y champagne en esta Navidad 2026