"Esto es violencia de género"

Tras escuchar sus dichos, Flor se despachó lindo: “Me sorprende que nadie haya dicho nada, incluso Rial, que vivió ataques personales de Diego sumamente crueles hacia su persona, siga permitiendo que una persona como Maradona pueda decir barbaridades. Un conductor tiene que decir que es desubicado hablar de eso en el contexto que estamos viviendo”. Luego contó que le molestó que hablara de ella en masculino: “No fue tanto por mi persona sino porque hay mucha gente que sufre. Es un tema extremadamente sensible para la comunidad trans”.

Ángel de Brito planteó el ejemplo de otra frase desafortunada de Maradona, cuando dijo recientemente que: “Yo no soy un pegador, pero a Rocío era como para pegarle en la cabeza”. “Esto es claramente violencia de género”, contestó la conductora. “Eso es naturalizar la violencia. En este punto, nuestros ídolos deberían dar el ejemplo”, dijo De la V.

Ángel de Brito le recordó a Flor que Maradona habló de Cris Miró: “En un momento Diego dijo ‘yo estuve en el bando de ella con Cris Miró’. Mezcló un montón de cosas, que no sé qué eran. ¿Vos entendiste lo que quiso decir?”, le consultó el conductor. “Lo que pasa es que acá… No sé ni cómo decirlo, mirá. Somos pocos y nos conocemos mucho. En este ambiente lo que tienen que agradecer es que yo tengo muchísimo código. Fin del comunicado”, fue la respuesta al tema.

Por último, se refirió al vínculo del mediático con las trans: “Me extraña porque nosotros venimos del mismo lugar con Diego, de la misma zona, que está mucho más naturalizado esto de las chicas transgéneros hace años. No es tan tabú. Sobre todo desde ese lugar me suena mucho más sospechoso. Obviamente cuando uno quiere herir, recurre a este tipo de cosas. Como sociedad no podemos seguir permitiéndole a él que siga teniendo este tipo de exabruptos, ni conmigo ni con nadie”.