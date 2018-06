“Estoy sola, no tengo ni madre ni padre”, sentenció con dureza en diálogo con La Once Diez. “Estoy en juicio con J. R. (Jorge Rial), no lo puedo nombrar porque tengo bozal legal. Con mi hermana (Rocío) no tengo comunicación, de hecho, no la considero mi hermana. Quiero que mi padre me deje ser feliz. A Silvia no la considero mi mamá”, lanzó.

“Tengo personas cercanas, pero estoy sola en la vida. De chica tuve todo, pero nunca tuve amor. Eso es lo que me falta. Por eso tomo afecto rápido con la gente”, recalcó.

“Luis Ventura es mi tío. Es el que me está dando trabajo y un sueldo mínimo por mes porque no tengo trabajo ya que me cerraron todas las puertas”, señaló.

Sin vuelta atrás

Sobre su ruptura con Facundo Ambrosioni, expresó: “En principio le había pedido un tiempo y él me dijo que no creía en los tiempos, lo que para mí significa ‘quiero estar con otras’. Yo lo dejé”. Y disparó: “También hubo actitudes que no me gustaron”.

“No voy a reconciliarme con mi ex. Ojalá sea feliz, dejarlo es una decisión tomada”, remarcó, y añadió decepcionada: “Cuando se lo dije, su respuesta fue que haga lo que quiera. Esa no es una respuesta de alguien que ama a otro”.

Quiere ser la nueva Princesita

Más allá de la pelea familiar, Morena mantiene su sueño de pisar el escenario como cantante. “Me estoy preparando para eso, grabando un CD y armando mis propios temas”, afirmó. Sobre el estilo musical al que apunta, expresó: “No por el tema de resentimiento o dolor, pero es como una onda Karina o Dalila, una cumbia santafesina. Escribo sobre las situaciones que pasé, sobre una ex pareja”.