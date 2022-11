Estudiantes de cine convirtieron la capital neuquina en un gran set de filmación

Lucio Pugni, vicerrector de ENERC Patagonia Norte, describió que cada año se desarrollan ejercicios curriculares especializados. "En primer año son retratos documentales; en segundo, adaptaciones de ficción donde se llevan al lenguaje audiovisual obras literarias regionales y en tercer año se desarrollan las tesis, es decir proyectos finales de la carrera que una vez aprobados, ingresan al circuito de festivales nacionales e internacionales", explicó.

rodaje25.jpg

Comentó que el rodaje es la parte que más esperan los estudiantes, quienes cuentan con todos los equipos, provistos por la escuela, para poder hacerlo. De esta manera, cada estudiante desempeña un rol dentro de la dinámica audiovisual y comienzan a desplegarse en las locaciones elegidas con el objetivo de llevar a la práctica todo lo aprendido durante el año lectivo. En esta etapa, los estudiantes son acompañados por tutores y el equipo de jefas de trabajos prácticos como así también por el vicerrector durante los rodajes que se llevan adelante en distintas locaciones de la ciudad como la barda, Parque Norte, y distintos lugares emblemáticos como la ex U9 y la Universidad Nacional del Comahue, entre otras.

Alumnas de primer año terminaron este fin de semana el rodaje del documental “Dora Seguel: perforar muros, construir memoria”. La alumna Iru Sánchez está a cargo de la dirección de este trabajo junto a sus compañeras que llevan adelante distintos roles como guion, dirección de fotografía, de arte y de sonido, montaje y asistencia de montaje. El corto recorre la historia de vida de Dora Seguel, secuestrada a los 16 años en una escuela secundaria de Cutral Co por un grupo de tareas durante la última dictadura militar. “Dora Seguel es una mujer valiente, una sobreviviente y una militante que logró después de muchos años de lucha que fueran juzgados como delitos de lesa humanidad la violación y el abuso sexual, que ella misma sufrió durante su secuestro, y condenados los represores responsables. Me parecía importante reivindicar la lucha de Dora quien cuenta la historia de ella como sobreviviente y la de su hermana Arlene que se encuentra desaparecida”, señaló a LMNeuquén Sánchez, quien además es fotógrafa y estudió Comunicación Social en la Universidad Nacional del Comahue. Por otra parte, precisó que el grupo de estudiantes que está realizando este documental "somos todas mujeres y me parece que esto es fundamental para contar esta historia desde un lugar de empatía, una historia de mujeres contada por mujeres".

Contó que el rodaje se llevó a cabo en distintas locaciones como la ex U9, las aulas de la Universidad Nacional del Comahue, donde Arlene estudiaba la carrera de Servicio Social en el momento en que fue secuestrada, y en el señalamiento del ex centro clandestino de detención "La Escuelita", que funcionó en los fondos del Batallón de Ingenieros en Construcciones 181 del Ejército durante la dictadura militar. Este trabajo se encuentra en etapa de postproducción.

Sánchez resaltó la posibilidad que existe en la región de estudiar cine. "Es fundamental que se abran las puertas para que los y las jóvenes y adultos tengan la oportunidad de querer y poder hacer cine, y que esté al alcance de todos y de todas las posibilidades de una formación académica muy profesional y de esta manera que el cine en la región siga creciendo".

rodajes14.jpg

Por otra parte, los y las estudiantes de segundo año se encuentran realizando cortos de adaptaciones de ficción sobre obras literarias de autores regionales cuya selección estuvo a cargo del Fondo Editorial Neuquino y el Fondo Editorial Pampeano. Se trata de nueve cortos que están siendo rodados en distintas locaciones del Alto Valle.

Entre los cortos se destacan “Desconocida”, adaptación del cuento “Un desconocido etcétera” del escritor neuquino Hernán Lasque; "Invierno en diciembre" tomado de "En la nieve, el padre” de Cecilia Fresno y "Jitler" del cuento “Los perros” de la misma autora; "El dilema", adaptado del relato “Hombre en el cine” del autor sanmartinense Rafael Urretabizkaya; “La eternidad en un instante” corto logrado sobre el cuento “Resurrecciones” de Luciano Valencia y "Membrana" del libro “Varoncitos” de Humberto Bas.

"Estos rodajes te ponen a prueba para qué estás", expresó Gabriel Valicenti, uno de los estudiantes de segundo año. Comentó que en la primera parte del año "me tocó hacer dirección y guion", y actualmente cumple funciones de dirección de fotografía, producción y cámara. “Estoy participante en los grupos que realizan los cortos 'Barda gris' que es un crimen que sucede en la barda y hay dos policías a cargo de la investigación del caso, 'Membrana', una comedia a partir de la aparición de un cuerpo en el patio de una casa de familia, 'La eternidad es un instante', un melodrama, una historia de amor llevado al extremo, es muy pasional'”, comentó el estudiante haciendo una breve sinopsis de los cortos en los que está participando junto a sus compañeros. “La idea es que no repitamos los roles que ya cumplimos en otros trabajos así que lo interesante es que cada uno pasa por las distintas funciones de una realización audiovisual y eso está muy bueno para adquirir un mayor conocimiento", explicó.

Agregó que el momento del rodaje "te da mucha manija por volcar todo lo que viste en el año y el conocimiento que venís adquiriendo".

rodajes8.jpg

Valicenti coincidió con Pugni en relación con el plantel de docentes con que cuenta la ENERC, con una amplia trayectoria en la industria audiovisual y cinematográfica del país y la región. "El nivel de los docentes es muy alentador para los estudiantes porque conoces gente del ambienta de la cinematografía y eso a los estudiantes nos entusiasma mucho".

Impulso para la producción audiovisual neuquina

La ENERC es una escuela pública y gratuita de cine fundada en 1965, dependiente del INCAA que en el 2015 comenzó un plan de sedes regionales en NOA (Jujuy), NEA (Formosa), y desde 2017 funcionan las sedes de Cuyo (San Juan) y Patagonia Norte en la provincia de Neuquén.

La historia de la ENERC Patagonia Norte se inició en 2017 en San Martín de los Andes, con el apoyo del municipio de la localidad y la Cooperativa Cotesma, con el desarrollo de un aula set, islas de edición y un microcine. En 2020 se inauguró la sede en la ciudad de Neuquén, siendo el Centro Cultural Español, perteneciente a la Asociación Española de Socorros Mutuos, el lugar elegido para la carrera.

Como señaló Marcelo Colonna, ministro de las Culturas, lograr una escuela pública de cine en la provincia "nos dio el impulso para expandir el horizonte de la producción audiovisual en Neuquén. En estos cinco años de la ENERC en la provincia vemos el crecimiento del cine neuquino”.

La carrera tiene una duración de tres años y el título de validez nacional es de nivel terciario. En el cursado de la carrera los alumnos cuentan con los materiales necesario como cámaras, luces, islas de edición, grabadoras, micrófonos y todo el equipamiento técnico necesario para la formación de realizador y realizadora.

El vicerrector de la ENERC Patagonia Norte, Lucio Pugni, señaló que "la escuela está teniendo un crecimiento muy grande” y consideró que la situación audiovisual en la provincia es próspera impulsada por la existencia de la escuela y una ley de fomento de la industria.

Por otra parte, destacó que el próximo año la escuela comenzará a funcionar en el Centro de Artes Escénicas “La Usina”, ubicada en San Martín al 600 de esta ciudad, que fue inaugurado días atrás.

Por otra parte, señaló que están presentando la propuesta de estudiar cine en la región en las escuelas secundaria de distintas localidades de la provincia. “Estamos llevando adelante un plan de promoción muy fuerte destinado a los estudiantes de cuarto, quinto y sexto año del secundario para que sepan que pueden estudiar cine en la ciudad de Neuquén. Los alumnos y las alumnas pudieron ver las realizaciones académicas logradas por nuestras y nuestros estudiantes e interiorizarse sobre los requisitos para inscribirse como también ver los equipos que les brinda la escuela para sus producciones", comentó Pugni.

Actualmente están abiertas las inscripciones para el ciclo 2023 de la carrera. Las personas interesadas pueden solicitar información al correo electrónico enercpatagonia@campus.enerc.gob.ar.

rodaje22.jpg

Presencia en festivales nacionales e internacionales

Durante este año el grupo de tesis de San Martín de los Andes rodó su trabajo final “¿Está jodido el compañero?”, que actualmente se encuentra en la etapa de postproducción para luego, una vez aprobada, comenzar su recorrido por los festivales nacionales e internacionales, estrategia de exhibición que lleva adelante la ENERC como política institucional.

Cabe señalar que recientemente "La brisa que estremece los árboles”, cortometraje del trabajo final de un grupo de estudiantes de San Martín de los Andes de la ENERC fue proyectada en el 37° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. El corto rememora el caso de la joven Natalia Ciccioli, desaparecida el 16 de enero de 1994 en la localidad de San Martín de los Andes. El cortometraje fue realizado por Juan Márquez, en dirección; María Rosa Lovato, en guion, y Gustavo Chimento, en producción. Según expresaron los estudiantes que ya egresaron como realizadores audiovisuales no sólo se trató de una actividad académica realizada dentro de la escuela sino que buscaron reflejar la angustia de un pueblo que nunca dejó de buscar a la adolescente desaparecida y que actualmente continúa reclamando por su aparición.