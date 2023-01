E.T., ¿sos vos? Durante el 2022 se triplicaron los avistajes de ovnis

Durante el 2022, el gobierno de Estados Unidos examinó más de 500 informes sobre ovnis, el triple que en el 2021. ¿Los alienígenas nos están por invadir? No es tan así: la mayoría de los avistajes fueron causados por drones o globos. Aunque lo cierto es que cientos de estos casos siguen sin explicación.

Según el informe del gobierno norteamericano, la mayoría de los reportes pertenecen a pilotos de la marina y de las fuerzas aéreas del país. De ellos, cerca de 200 tenían explicaciones bastante sencillas: se trataba de globos, aviones no tripulados o el llamado desorden aéreo, que abarca desde aves y fenómenos meteorológicos hasta bolsas de plástico.

Pero otros reportes no pudieron ser lo suficientemente explicados. El Pentágono, las agencias de inteligencia de EE.UU. y la NASA todavía se encuentran examinando estos objetos, y no porque teman que se trate de naves extraterrestres, sino porque desconocen las capacidades de espionaje de los países rivales.

El informe explícitamente dice que los objetos voladores no identificados representan "un peligro para la seguridad de los vuelos y suponen una posible amenaza de recopilación de información por parte de adversarios". Y agrega que algunos de estos objetos demostraron capacidades de vuelo inusuales, lo cual desde ya merece un análisis más detallado. Por ahora, los especialistas aventuran que muchos de esos informes aún inexplicables podrían deberse a fenómenos meteorológicos, sensores defectuosos o análisis erróneos realizados por humanos.

El informe llega tras años de presiones del Congreso para que el ejército y la comunidad de inteligencia se tomen en serio lo que antes se llamaban ovnis, u objetos voladores no identificados. Al ejército estadounidense también le preocupa que algunos de los objetos voladores avistados por pilotos militares sean tecnologías de rivales estratégicos desconocidas. No mencionan si esos rivales son civilizaciones terrestres o no.

Cabe aclarar que el término ovni también está cayendo en desuso, o al menos esa es la intención del país del norte. El Pentágono los denominaba anteriormente fenómenos aéreos no identificados, pero ahora lo ha cambiado por fenómenos anómalos no identificados. De esa forma busca incluir los dominios aéreo, espacial y marítimo.

En los últimos años el gobierno norteamericano buscó mostrarse honesto y transparente con respecto a los informes sobre ovnis, en especial por la presión de la opinión pública. Sin embargo, todavía queda la sensación de que no dicen todo lo que saben. Estará en cada uno aventurarse en teorías sobre estos extraños objetos que flotan en el espacio.